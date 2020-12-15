Европейская комиссия представила проект нового «цифрового законодательства»

Во вторник, 15 декабря, Европейская комиссия представила список мер, направленных на регулирование цифрового рынка в рамках европейской стратегии «Формирование цифрового будущего Европы».

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Проекты Закона о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) и Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) должны изменить положения, изложенные в европейской директиве об электронной торговле от 2000 года, которая не предусматривала появления «цифровых гигантов». Кроме того, реалии жизни во время пандемии, такие как удаленная работа, видеоконференции, покупки в Интернете и онлайн-курсы, значительно увеличили место цифровых технологий в повседневной жизни европейцев.

Возросли и проблемы: ненависть и дезинформация, которые подчас находят место на крупнейших соц.платформах, недобросовестная конкуренция, закон сильнейшего — французские СМИ перечисляют беды современного кибер-пространства, где, как может показаться, действует один закон — закон джунглей. Евросоюз намерен навести в этих джунглях порядок. Таково, по крайней мере, намерение Тьерри Бретона, бывшего министра экономики Франции, ныне еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка, одного из главных инициаторов проекта. Тьерри Бретон известен, среди прочего, своей жесткой позицией по отстаиванию европейских интересов перед лицом интернет-гигантов GAFAM. «Все, что разрешено в реальной жизни, должно быть разрешено и в интернет-пространстве. Напротив, то, что запрещается в нашей повседневности, должно быть запрещено и онлайн», говорит он.

Новое интернет-законодательство

Законодательные акты, представление которых в этом месяце откладывалось дважды, призваны заполнить существующие юридические лакуны и выступить в качестве регулирующих мер, чтобы предотвратить многочисленные иски и штрафы, которые в конечном итоге не оказали никакого сдерживающего воздействия.

Закон о цифровых услугах (DSA) должен наложить на всех онлайн-посредников определенные обязательства, в частности, в том, что касается взаимодействия с регулирующими органами или в отношении контента, который они размещают. Новые правила позволят удалять инкриминируемый контент через согласованный механизм избегая судов, то есть, по упрощенной схеме. Цель этого текста — дать возможность ЕС лучше бороться с ненавистью в кибер-пространстве и дезинформацией. Другой пример: европейский регулятор хочет добиться большой прозрачности от онлайн-платформ в том, что касается принципов модерации контента и обязать их раз в месяц публично отчитываться по этому вопросу. Предусмотрена и система наказаний для тех, кто попытается уклониться от выполнения новых правил. В отношении инкриминируемого онлайн-контента штрафы могут достигать 6% от оборота. Запрет на продолжение деятельности в Европе (даже в случае, если хостер находится вне территории Евросоюза) может быть наложен «в случае серьезного и неоднократного нарушения, которое может поставить под угрозу безопасность граждан Европы».

Закон о цифровых рынках (DMA) должен наложить определенные ограничения на доминирующих игроков, всемогущество которых угрожает свободной конкуренции. Штрафы могут составлять до 10% от оборота за серьезные нарушения конкуренции, которые в крайних случаях впервые в истории смогут привести к запрету деятельности на европейском рынке.

DMA также устанавливает четкие критерии для определения таких доминирующих игроков (размер, оборот, оценка фондового рынка и т. п.). Чтобы попасть в эту категорию, группа должна иметь на европейском рынке оборот не менее 6,5 млрд евро или оцениваться на бирже на сумму свыше 65 млрд евро. Кроме того, такая платформа должна быть представлена не менее, чем в трех европейских государствах, и насчитывать не менее 45 миллионов конечных пользователей и 10 тысяч использующих платформу предприятий.

Сегодня уже было подсчитано, что под эти критерии, помимо американской пятерки GAFAM — Google (поисковые системы), Apple (мобильная телефония), Facebook (социальные сети), Amazon (дистанционные продажи) и Microsoft (программное обеспечение) — подпадают европейский Booking (туризм), китайские Alibaba (дистанционные продажи) и Bytedance (социальная сеть TikTok), американская сеть Snapchat и корейский Samsung (мобильная телефония).

Здоровая конкуренция

Более здоровая конкуренция и общеевропейские правила должны способствовать появлению на рынке европейских игроков, так как Европейский союз давно отстает в данном секторе экономики.

В Европе «у нас еще нет большого цифрового рынка (…), у нас есть лоскутное одеяло правил», — отмечает Александр де Стрель, профессор юридического факультета университета города Намюр (Бельгия) и эксперт по цифровому регулированию. Он отмечает, что даже когда Европа принимает общие правила, такие как «Общее положение о защите данных (GDPR)», разными странами они трактуются по-разному. В результате европейские стартапы сталкиваются с 27 различными правилами, которые препятствуют их развитию и подталкивают искать спасения в США.

«Европа, возможно, проиграла битву за создание цифровых гигантов, способных конкурировать с американскими и китайскими компаниями, собирающим личные данные, но она намерена выиграть войну за промышленные данные», говорит Тьерри Бретон. Помимо этого, европейцам удалось создать и внедрить несколько крупных специализированных цифровых платформ: Spotify (музыка), Blablacar (транспорт), Zalando (дистанционная продажа), Booking (туризм). Новые законы должны позволить европейским платформам выжить в условиях конкуренции и создавать партнерские соглашения с цифровыми гигантами на равных условиях.

Во вторник, 15 декабря, с одобрением новых правил выступил Facebook, который счел, что проект нового европейского цифрового законодательства «идет в правильном направлении». «Мы приветствуем гармонизацию европейских правил в отношении вредоносного и незаконного онлайн-контента», — заявил представитель Facebook в Брюсселе. Правда, при этом он воспользовался случаем и выразил надежду, что новый закон установит ограничения и для Apple.

Вступление в силу новых законов может занять не менее года, так как тексты должны быть одобрены соответственно Европейским советом и Европарламентом, а позиции государств-членов ЕС в вопросах регулирования цифрового пространства могут сильно различаться между собой. Кроме того, законы окажутся под давлением лоббирующих организаций.

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