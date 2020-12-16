Белорусский блогер Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку в СИЗО

Создатель популярного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, арестованный в июне, объявил в СИЗО бессрочную голодовку. Блогер и журналист таким образом выражает протест против предъявления ему нового обвинения, т.к. предельный срок содержания под стражей по предыдущей статье истекал 25 декабря.

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Игорь Лосик – создатель и один из администраторов телеграм-канала «Беларусь головного мозга», публикующего альтернативную официальной версии информацию о положении дел в Беларуси, в частности, по ситуации с эпидемией коронавируса.

Игорь Лосик был задержан 25 июня, задолго до начала протестного движения, последовавшего за президентскими выборами в августе. Ему предъявили обвинение в «подготовке к нарушению общественного порядка».

15 декабря белорусский портал правозащиты «Хартия 97» сообщил, что журналист объявил голодовку после того как ему были предъявлены новые обвинения. Теперь ему вменяется и «приготовление к участию в массовых беспорядках». Обвинение по этой предполагает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет. Сделано это с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекает предельный срок его содержания по предыдущему обвинению, отмечает «Хартия 97».

Канал «Беларусь головного мозга» со своей стороны указывает, что Игорь вину свою не признал и отреагировал на новое обвинение объявлением бессрочной голодовки до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения.

Игорь Лосик, блогер и журналист, консультант белорусской службы радио «Свобода» был признан белорусскими правозащитниками политическим заключенным.

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