Светлана Тихановская приняла участие в церемонии вручения премии европарламента оппозиции Беларуси

В Брюсселе в среду, 16 декабря, состоялась церемония вручения ежегодной премии европарламента им. Сахарова, которой в этом году удостоились представители белорусской демократической оппозиции. Светлана Тихановская и Вероника Цепкало, принявшие участие в церемонии, посвятили полученную награду всему белорусскому народу, который «борется за свои права», за право на честные выборы.

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Председатель европарламента итальянский депутат Давид Сассоли, вручая премию «за свободу мысли» имени Сахарова, отметил, что европейские парламентарии неоднократно выражали поддержку белорусскому народу, отстаивающему свое право на честные выборы: «мы всегда будем с теми, против кого применяется насилие, кого бросают в тюрьмы и лишают основных прав».

Сахаровская премия «За свободу мысли» — одна из самых важных и престижных наград в области защиты прав человека. Европарламент ее учредил в 1988 году в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Первым ее лауреатом был Нельсон Мандела.

В этом году лауреатами премии европарламента стал коллектив, представляющий белорусскую оппозицию. Это члены Координационного совета Мария Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова (ее, находящуюся в тюрьме, на церемонии в Брюсселе представляла сестра), лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, гражданский активист Ольга Ковалькова, а также представители гражданского общества и политические активисты — видеоблогер и политзаключенный Сергей Тихановский, основатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило.

🔴 LIVE: #SakharovPrize 2020 to the democratic opposition in #Belarus. Press conference with laureates Sviatlana @Tsihanouskaya and Veranika Tsapkala https://t.co/n0hiDpem7q — David Sassoli (@EP_President) December 16, 2020

На церемонии вручения премии глава Европарламента Давид Сассоли говорил о той поддержке, которую считают необходимым высказать «многим и многим людям в Беларуси» представители европейских институтов. «Опыт, который переживает сейчас Беларусь, является предметом нашего пристального наблюдения. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела этой страны, но мы полны решимости сказать белорусским гражданам, которые подвергаются насилию в результате действий властей и полиции, мы – рядом с вами», - сказал Давид Сассоли.

В свою очередь, Светлана Тихановская сказала о важности полученной премии, эту премию заслуживает каждый, кто сейчас в Беларуси мирно борется против диктатуры, за свободу своей страны, противостоя насилию и жестокости силовиков. Вероника Цепкало добавила со своей стороны, что посвящает премию «за свободу мысли» и тем «мужественным журналистам», которые освещают происходящее в ее стране и также подвергаются репрессиям со стороны властей.

Отметим, что во время пресс-конференции к Светлане Тихановской обратился японский журналист, попросивший прокомментировать недавнее назначение нового посла Японии в Минск, который вручил свои верительные грамоты Александру Лукашенко, что означает «признание Японией его легитимности как президента». Тихановская ответила в том духе, что это не самые лучшие новости, но посол теперь будет на месте и на месте сможет убедиться в происходящем, а также оказать реальную поддержку, например, присутствуя на судах по делам задержанных граждан. Напомним, что Евросоюз не признает легитимность нового президентского срока Александра Лукашенко. Предыдущий посол Японии в Беларуси вместе с послами ЕС участвовал 13 августа в церемонии в память о погибшем манифестанте Александре Трайковском у станции метро «Пушкинская» в Минске, где произошли самые жесткие столкновения между протестующими и милицией.

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