Владимир Путин выразил надежду на окончание строительства трубопровода «Северный поток — 2»

В четверг, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин выразил надежду, что газопровод «Северный поток — 2», который свяжет Россию и Германию, будет достроен, несмотря на санкции США.

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Президент РФ выразил надежду, что новая американская администрация во главе с избранным президентом Джо Байденом не будет препятствовать работам по строительству трубопровода. Он подчеркнул, что это чисто экономический проект, который соответствует «национальным интересам Европы и Германии».

«Я думаю, что мы работу закончим. Надеюсь, что и новая администрация (США) отнесется к своим партнерам, своим союзникам с уважением, не будет настаивать на том, чтобы они пренебрегали своими интересами, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект тоже будет реализован,» — заявил Владимир Путин.

Напомним, что проект оборонного бюджета США на 2021 год предусматривает расширение санкций, связанных со строительством российского газопровода «Северный поток-2». В нем, в частности, прописаны ограничения для компаний, которые представляют страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства «Северного потока-2». Санкции также предусмотрены для компаний, занимающихся технологическим обновлением или установкой сварочного оборудования на судах, участвующих в завершении работ. Ранее санкции США привели к приостановке строительства российского газопровода в Германию через Балтийское море. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики.

11 декабря официальный представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG подтвердил, что строительство возобновлено. По данным навигационного портала Myshiptracking, вчера, 16 декабря, российская трубоукладочная баржа «Фортуна» начала укладывать «Северный поток — 2», пройдя за сутки около 300 метров.

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