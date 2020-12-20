Коронавирус: Великобритания отменила рождественские праздники в связи с новым штаммом коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении жесткого локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии

Вечером в субботу, 19 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении жесткого локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья. В воскресенье, 20 декабря, отдельные страны приостановили полеты с британской территории.

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Самый высокий, четвертый уровень опасности объявлен в стране до 30 декабря в связи с появлением нового штамма коронавируса (получившего название VUI–202012/01), который распространяется с повышенной скоростью и может быть «на 70% более заразным», чем прежний вариант. О введении жестких карантинных мер объявили также правительства Уэльса и Шотландии.

Несмотря на то, что в стране уже вовсю идет вакцинация, ожидаемые послебления в карантинном режиме на Рождество в Великобритании отменены.

«Я знаю, с какими эмоциями люди относятся к этому времени года. […] Я знаю, каким это будет разочарованием», — заявил Борис Джонсон в ходе пресс-конференции.

Как пишет BBC, «нет никаких указаний на то, что новый штамм приведет к повышению уровня смертности от Covid-19 или как-то повлияет на процесс вакцинации. Однако новый штамм вируса распространяется необычайно быстро — если в ноябре он был причиной 28% всех случаев заражения коронавирусом в Лондоне, то в декабре эта цифра достигла уже 60%».

Научный советник британского правительства Патрик Валланс указал в субботу, что этот новый вариант SARS-CoV-2, помимо быстрого распространения, также становится «доминирующей» формой, вызвав «очень резкое увеличение» госпитализаций в декабре.

«По всему миру секвенировано триста тысяч мутантов CoV-2. (…) Чем больше вирусов продуцируется и, следовательно, чем больше число инфицированных людей, тем больше случайных мутаций и тем выше частота мутаций, полезных для вируса (борьба за жизнь в вирусном масштабе), что означает повышение заразности и продуктивности. Вот почему вспышка инфекций по всему миру чревата опасностями. Это увеличивает частоту появления более заразных вирусов, которые увеличивают число инфекций. Классический замкнутый круг», — написал на своей странице в социальных сетях французский генетик Алекс Кан.

Mutants de CoV -2 et infections, pour en savoir (un peu) plus. MONTÉE DES PÉRILS https://t.co/HJTXYxc1Up — Axel Kahn (@axelkahn) December 20, 2020

По мнению французского ученого, в случае низкого уровня циркуляции вируса предпочтительным решением проблемы является вакцинация. А в случае высокого уровня заражения, при котором повышается опасность мутирования вируса, остается только политика «длительного и безжалостного сдерживания», которая «направлена на искоренение вируса с помощью входного барьера», то есть карантин.

Мнению ученых соответствует и решение британских политиков. «К сожалению, новый штамм вышел из-под контроля. Нам необходимо вернуть контроль, и единственный способ сделать это — ограничить социальные контакты», — заявил в воскресенье министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

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