На воскресном марше в Минске задержали более ста человек

«Марш народного трибунала» состоялся в виде десятков локальных акций в белорусской столице и нескольких в областных и районных городах. Спецтехника и силовики появились в микрорайонах за несколько часов до старта марша, власти не останавливали метро и не отключали мобильный интернет.

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«Нагло и целенаправленно стоим», — такие лозунги появились на некоторых акциях в 19-е протестное воскресенье в Беларуси. Дело в том, что на днях на встрече с рабочими завода «Гродно Азот» глава КГБ Иван Тертель так объяснил убийство безоружного участника мирной акции протеста в августе в Минске: «Товарищ Тарайновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки, видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно. Простите меня, кто был в Соединенных Штатах? Останавливается машина, что ты должен сделать? Руки положить на руль. Если ты руки не положил на руль, что с тобой сделают? Пристрелят на месте». О смерти активиста Романа Бондаренко в ноябре в Минске глава КГБ высказался так: «Человек погиб? Какой? Бондаренко? Проводится проверка. Давайте не выпячивать ситуацию, пока не разберутся соответствующие органы». Как свидетельствует аудиозапись встречи, которая попала в распоряжение газеты «Наша Ніва», Иван Тертель прогнозирует «горячую войну» весной 2021 года, обвиняя в разжигании конфликта в первую очередь Запад, в частности Польшу, но также упоминает и «кукловодов русских».

В этот же день, 20 декабря из тюрьмы в Жодино после 42 суток ареста была освобождена Ольга Хижинкова, Мисс Беларусь-2008. Она была задержана 8 ноября на акции протеста и получила три административных срока © AFP

Телеграм-чаты призывали белорусов выйти на «массовый марш с заявлением Народного Обвинения», но в итоге действительно массовыми акции 20 декабря назвать сложно. Ресурсы силовиков были сосредоточены в районах, где ранее прошли наиболее успешные локальные акции. Люди, собираясь на акцию, внимательно обходят стоящие автобусы с тонированными или занавешенными окнами. «На сиденье водителя никого нет, а на соседнем — шлем. Окна занавешены, но и запотевшие — значит, там они сидят и ждут», — поясняет корреспонденту RFI внимательно обходящий автобус под видом гуляющего один из участников акции, впрочем, как выяснилось позже, так и не состоявшейся. Точка сбора — бульвар Шевченко, группы людей подходят, некоторые говорят вновь прибывшим коды от дверей подъездов близлежащих домов и номера квартир, где «спрячут свои». В момент разговора с одним из участников акции, который прогнозирует не только зимний спад протестов, но и поражение протеста вообще, рядом останавливается микроавтобус и начинается разгон или, как называют это действо в Беларуси, «хапун». Около десятка силовиков в полной амуниции начинают преследовать четверых молодых людей, расталкивая остальных участников. «Что это было? Ну, наверное, решили, что вот эти ребята очень спортивно выглядят, может, омоновцы именно такими видят наших кукловодов — вот и погнались», — объясняет один из участников акции. Следующим автобусом — не микро — оказывается именно тот, с параллельной улицы, который внимательно осматривали идущие на марш. Оттуда на проезжую часть высаживается уже около двух десятков «космонавтов» (так зовут в народе силовиков в шлемах), они бегут по дворам, хаотично задерживая попавшихся на пути — логику задержаний понять сложно. В результате колонна, так и не начав движение, распадается на маленькие группы, люди расходятся по домам. «Ну, три воскресенья спокойно походили здесь — сейчас очередь и до нас подошла», — говорит корреспонденту RFI пенсионерка Анна, местная жительница.

Действительно, марши относительно спокойно прошли в районах, которые в прежние воскресенья были под надзором силовиков. Самые удачные для протестующих акции состоялись накануне вечером и ранее назначенного времени в воскресенье — несколько колонн прошло за два с половиной-три часа до полудня.

Самая популярная тема среди участников марша — встреча Нового года в формате протестных гуляний.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в воскресенье в Минске задержано около 100 граждан, которые были якобы неоднократно предупреждены о «недопустимости противоправных действий». Корреспондент RFI, лично присутствуя на трех моментах разгонов и задержаний, предупреждений участникам акций не слышал — силовики действовали внезапно и без слов.

По данным правозащитного центра «Вясна», по состоянию на 18:00 МСК известно о 115 задержанных в Минске и других городах. Акции прошли в Борисове, Солигорске, Гродно, городах-спутниках Минска.

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