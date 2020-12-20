На воскресном марше в Минске задержали более ста человек
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«Марш народного трибунала» состоялся в виде десятков локальных акций в белорусской столице и нескольких в областных и районных городах. Спецтехника и силовики появились в микрорайонах за несколько часов до старта марша, власти не останавливали метро и не отключали мобильный интернет.
«Нагло и целенаправленно стоим», — такие лозунги появились на некоторых акциях в 19-е протестное воскресенье в Беларуси. Дело в том, что на днях на встрече с рабочими завода «Гродно Азот» глава КГБ Иван Тертель так объяснил убийство безоружного участника мирной акции протеста в августе в Минске: «Товарищ Тарайновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки, видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно. Простите меня, кто был в Соединенных Штатах? Останавливается машина, что ты должен сделать? Руки положить на руль. Если ты руки не положил на руль, что с тобой сделают? Пристрелят на месте». О смерти активиста Романа Бондаренко в ноябре в Минске глава КГБ высказался так: «Человек погиб? Какой? Бондаренко? Проводится проверка. Давайте не выпячивать ситуацию, пока не разберутся соответствующие органы». Как свидетельствует аудиозапись встречи, которая попала в распоряжение газеты «Наша Ніва», Иван Тертель прогнозирует «горячую войну» весной 2021 года, обвиняя в разжигании конфликта в первую очередь Запад, в частности Польшу, но также упоминает и «кукловодов русских».
Действительно, марши относительно спокойно прошли в районах, которые в прежние воскресенья были под надзором силовиков. Самые удачные для протестующих акции состоялись накануне вечером и ранее назначенного времени в воскресенье — несколько колонн прошло за два с половиной-три часа до полудня.
Самая популярная тема среди участников марша — встреча Нового года в формате протестных гуляний.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в воскресенье в Минске задержано около 100 граждан, которые были якобы неоднократно предупреждены о «недопустимости противоправных действий». Корреспондент RFI, лично присутствуя на трех моментах разгонов и задержаний, предупреждений участникам акций не слышал — силовики действовали внезапно и без слов.
По данным правозащитного центра «Вясна», по состоянию на 18:00 МСК известно о 115 задержанных в Минске и других городах. Акции прошли в Борисове, Солигорске, Гродно, городах-спутниках Минска.
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