«Deal or no deal»: успеют ли ЕС и Великобритания договориться о рыбалке до полуночи?

В воскресенье, 20 декабря, в Брюсселе продолжаются переговоры по условиям Брекзита, в центре которых находится вопрос о рыбной ловле. Накануне Европейский рыболовный альянс (EUFA) опубликовал коммюнике, в котором потребовал от Европейского союза «не приносить в жертву рыбную промышленность».

Реклама Читать далее

Европейский рыболовный альянс — это коалиция европейских рыболовецких флотов, которые традиционно ловят рыбу в «водах Великобритании». Он представляет рыбаков, чьи интересы непосредственно затрагивают условия Брекзита, поскольку их рыболовецкая деятельность осуществляется в Северном, Ирландском и Кельтском морях, водах к западу от Шотландии, а также в проливе Ла-Манш.

Как уже неоднократно говорилось, рыбная ловля — это проблема с сравнительно низким экономическим весом, но с высоким символическим и политическим значением. В субботу, 19 декабря, переговорщики полностью сосредоточились на двух вопросах: на распределении общего объема вылавливаемой в британских водах рыболовецкой продукции (общей стоимостью в 650 млн евро) и на продолжительности переходного периода, который позволит европейским рыбакам адаптироваться к новым условиям.

В конце дня EUFA забил тревогу, считая, что Евросоюз готов пожертвовать их интересами. «Форма сделки в ее нынешнем виде нанесет огромный удар по европейскому сектору морепродуктов, в котором работают 18 тысяч рыбаков и три с половиной тысячи судов с годовым оборотом 20,7 млрд евро. Наша отрасль буквально и метафорически находится на грани, и, несмотря на неоднократные данные нам обещания, мы видим, что нас пытаются одурачить», — заявил глава Европейского рыболовного альянса Герард ван Балсфорт.

По его словам, европейские рыбаки всеми силами пытались избежать жесткого Брекзита, «но сделка, которая сейчас предлагается, ничем не лучше». EUFA в своем коммюнике назвал предполагаемые условия соглашения «похоронным звоном» по европейской рыбной промышленности и категорически потребовал от ЕС выполнить данные ему обещания.

На этой неделе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявлял, что стороны находятся на «финишной прямой переговоров». Но окончательный компромисс все еще остается под вопросом. При этом крайний срок, установленный для переговоров Европарламентом, истекает сегодня в полночь. И даже если соглашение будет достигнуто, ратифицировать его до 1 января практически невозможно.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться