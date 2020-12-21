Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины Pfizer в ЕС

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer/BioNTech.

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Об этом во время пресс-конференции в понедельник, 21 декабря, заявила глава агентства Эмер Кук. Также ведомство распространило соответствующий пресс-релиз. В нем говорится, что агентство рекомендует дать разрешение на торговлю вакциной Pfizer/BioNTech и считает ее достаточно качественной и эффективной для прививания граждан старше 16 лет.

Теперь разрешение на продажу вакцины должна дать Европейская комиссия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что решение может быть принято уже вечером. «Это решающий момент в наших усилиях предоставить европейцам безопасные и эффективные вакцины! EMA только что опубликовало положительное научное мнение о вакцине Pfizer/BioNTech. Теперь мы будет действовать быстро. Я ожидаю решение Еврокомиссии уже этим вечером», — написала фон дер Ляйен.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans!



The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine.



Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что власти Евросоюза смогут приступить к вакцинации населения 27,28 и 29 декабря.

В Европейском агентстве лекарственных средств отметили, что нет оснований полагать, что вакцина Pfizer/BioNTech может оказаться неэффективной против нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании.

Власти Франции план вакцинации населения представили 17 декабря. В понедельник, 21 декабря, министр здравоохранения Франции Оливье Веран поприветствовал новость о вакцине Pfizer/BioNTech и заявил, что вакцинация в стране начнется в воскресенье.

L'agence européenne du médicament vient d'autoriser le vaccin Pfizer. Cette semaine devraient intervenir l'avis de la Commission européenne, de la Haute Autorité de Santé, et les premières livraisons.

Début de la campagne de vaccination française et européenne dimanche ! — Olivier Véran (@olivierveran) December 21, 2020

Также 21 декабря правительство представило рекомендации, которым должны следовать граждане в период рождественских праздников, чтобы обеспечить санитарную безопасность. Гражданам рекомендуется за неделю до праздничного застолья ограничить контакты с людьми, в случае возникновения симптомов сдать тест на COVID-19 и изолироваться в случае положительного результата. Во время праздников рекомендуется ограничить число людей за столом до шести, не делиться посудой и столовыми приборами, регулярно проветривать помещение, не снимать маску, особенно в присутствии лиц из наиболее уязвимых категорий населения.

Pour un #NoëlSansCovid, adoptons les bons gestes et restons prudents. pic.twitter.com/Yu8SebtUsW — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) December 20, 2020

В настоящее время на изоляции остается президент Франции Эмманюэль Макрон, которому 21 декабря исполнилось 43 года. По словам пресс-секретаря правительства Габриэля Атталя, состояние главы государства стабильное, однако у него по-прежнему наблюдаются симптомы заражения. Накануне Макрон провел в онлайн-формате экстренное совещание, посвященное предположительному возникновению нового штамма коронавируса в Великобритании.

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