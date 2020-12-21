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Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование вакцины Pfizer в ЕС

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Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech
Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины Pfizer/BioNTech menahem kahana AFP/Archivos
RFI
4 мин

Европейское агентство лекарственных средств одобрило использование на территории Евросоюза вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer/BioNTech.

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Об этом во время пресс-конференции в понедельник, 21 декабря, заявила глава агентства Эмер Кук. Также ведомство распространило соответствующий пресс-релиз. В нем говорится, что агентство рекомендует дать разрешение на торговлю вакциной Pfizer/BioNTech и считает ее достаточно качественной и эффективной для прививания граждан старше 16 лет.

Теперь разрешение на продажу вакцины должна дать Европейская комиссия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что решение может быть принято уже вечером. «Это решающий момент в наших усилиях предоставить европейцам безопасные и эффективные вакцины! EMA только что опубликовало положительное научное мнение о вакцине Pfizer/BioNTech. Теперь мы будет действовать быстро. Я ожидаю решение Еврокомиссии уже этим вечером», — написала фон дер Ляйен. 

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что власти Евросоюза смогут приступить к вакцинации населения 27,28 и 29 декабря.

В Европейском агентстве лекарственных средств отметили, что нет оснований полагать, что вакцина Pfizer/BioNTech может оказаться неэффективной против нового штамма коронавируса, выявленного ранее в Великобритании.

Власти Франции план вакцинации населения представили 17 декабря. В понедельник, 21 декабря, министр здравоохранения Франции Оливье Веран поприветствовал новость о вакцине Pfizer/BioNTech и заявил, что вакцинация в стране начнется в воскресенье.

Также 21 декабря правительство представило рекомендации, которым должны следовать граждане в период рождественских праздников, чтобы обеспечить санитарную безопасность. Гражданам рекомендуется за неделю до праздничного застолья ограничить контакты с людьми, в случае возникновения симптомов сдать тест на COVID-19 и изолироваться в случае положительного результата. Во время праздников рекомендуется ограничить число людей за столом до шести, не делиться посудой и столовыми приборами, регулярно проветривать помещение, не снимать маску, особенно в присутствии лиц из наиболее уязвимых категорий населения.

В настоящее время на изоляции остается президент Франции Эмманюэль Макрон, которому 21 декабря исполнилось 43 года. По словам пресс-секретаря правительства Габриэля Атталя, состояние главы государства стабильное, однако у него по-прежнему наблюдаются симптомы заражения. Накануне Макрон провел в онлайн-формате экстренное совещание, посвященное предположительному возникновению нового штамма коронавируса в Великобритании.

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