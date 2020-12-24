Без «жесткого» Брекзита: Великобритания и ЕС достигли соглашения

Великобритания и ЕС заключили торговое соглашение в четверг, 24 декабря. Таким образом, Лондону и Брюсселю удалось избежать жесткого выхода Британии из Евросоюза.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал в 15:01 час. (по Лондону) сообщение в своем Твиттер-аккаунте: «Соглашение достигнуто».

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметила, что хоть переговоры об условиях торгового соглашения были долгими, результат стоил усилий. Она назвала соглашение честным и взвешенным. По словам фон дер Ляйен, договор «позволит защитить интересы ЕС, гарантировать честную конкуренцию и предсказуемость» компаниям, работающим в сфере рыбной ловли.

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020

Министр торговли Великобритании Лиз Трюс заявила, что Соединенное Королевство будет поддерживать тесное коммерческое сотрудничество с ЕС и при этом сможет усилить взаимодействие с другими иностранными партнерами благодаря коммерческой автономии.

По ключевому для Франции вопросу о квотах для французских рыбаков, Евросоюзу удалось добиться от Великобритании серьезных уступок. Такое мнение выразила бывшая министр по европейским делам Франции, евродепутат Натали Луазо. По ее словам, французские рыбаки потеряют 25% улова в британских водах, тогда как Борис Джосон настаивал на 80%.

Мишель Барнье, возглавлявший группу европейских переговорщиков, отметил, что заключенное соглашение основывается на четырех главных положениях. Первое из них — «амбициозное и справедливое соглашение о свободной торговле без тарифов и квот» с «новыми правилами экономической игры, которое станет для ЕС знаком нового поколения для всех соглашений о свободной торговле». Второе положение посвящено «экономическому и социальному партнерству беспрецедентного размаха, сфера которого охватывает воздушный и автомобильный транспорт, энергетику, борьбу с изменением климата, рыболовство, где нам удалось обеспечить на относительно равных условиях доступ к (прибрежным) водам и ресурсам». Третье положение связано с обеспечением безопасности граждан и борьбой с терроризмом. Наконец, четвертое положение предусматривает диалог и политические консультации для дальнейших уточнений условий соглашения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил Мишеля Барнье, который представлял Европу на переговорах с Великобританией. «Спасибо за ваше упорство и приверженность защите интересов европейцев и их единства», написал французский президент в Твиттере, добавив, что благодаря Барнье и главе еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «европейская солидарность продемонстрировала свою силу».

Merci @MichelBarnier pour votre ténacité et votre engagement à défendre les intérêts des Européens et leur unité. Grâce à vous et @vonderleyen, la solidarité européenne a montré sa force. https://t.co/w4yDn7kK0I — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 24, 2020

Без заключения соглашения торговля Великобритании с ЕС должна была бы осуществляться только по правилам ВТО, что могло привести к потерям для экономик обеих сторон, уже ослабленных коронавирусом. Главными спорными моментами в переговорах о сделке был вопрос о рыболовстве и доступе европейских рыбаков в британские воды, а также о правилах в сфере охраны труда: Брюссель хотел избежать ситуации, при которой британские организации, работающие в Европе, могли бы получить особое конкурентное преимущество.

При этом отмечается, что с момента вступления в силу нового соглашения Соединенное Королевство больше не будет участвовать в программе обмена студентами Erasmus.

Ожидается, что теперь соглашение должны одобрить представители стран ЕС, а затем он будет утвержден парламентами ЕС и Великобритании. Документ вступит в силу в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года, то есть в момент окончательного выхода Великобритании из Евросоюза.

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