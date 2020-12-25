Проблему движения грузов через Ла-Манш пообещали решить к субботе

Тысячи грузовиков остаются заблокированными в британском Дувре, на границе с Францией.

Сотни грузовиков прибыли в пятницу, 25 декабря, в порт Кале на западном побережье Франции из соседней Великобритании. Еще тысячи грузовиков остаются по-прежнему заблокированными в британском Дувре, после того как Франция закрыла границу с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. К субботе, по оценке портового руководства в Кале, очередь рассосется.

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В среду движение транспорта через Ла-Манш было частично возобновлено. Пересечь границу разрешили французским гражданам, тем, кто постоянно проживает во Франции, а также тем, кто едет через Францию транзитом в страны ЕС. Однако для пересечения границы требуется предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Граждане Франции могут сдать тест уже после пересечения границы. Для этого в порту Кале работает 25 французских спасателей. По заявлению руководства порта Кале, все скопившиеся на границе грузовики должны проехать до вечера субботы.

Власти Великобритании, в свою очередь, отправили в Дувр тысячу военных, чтобы ускорить процесс тестирования застрявших на границе дальнобойщиков. Военные также раздают водителям воду и еду.

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