Рождество: Митрополит Тадеуш Кондрусевич поздравил белорусских католиков онлайн

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич на рождественской службе службы в костеле Святого Симеона и Святой Елены в Минске

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, вернувшийся после четырех месяцев изгнания в Беларусь, возглавил рождественские службы в костелах Минска, а также обратился с рождественским посланием к белорусским католикам. В отличие от предыдущих лет рождественское послание главы белорусских католиков не транслировалось центральным телевидением страны.

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25 декабря глава католиков Беларуси возглавил рождественские службы в костеле Святого Симеона и Святой Елены (Красный костел, площадь Независимости). Тадеуш Кондрусевич обратился к верующим с рождественским посланием. Однако, как отмечает портал TUT.by в отличие от предыдущих лет обращение главы белорусских католиков не транслировалось белорусским гостелевидением, а было опубликовано в интернете.

Вернувшийся в Минск глава католиков Беларуси провел праздничную службу в минском Кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии на площади Свободы в Сочельник, 24 декабря. Во время общения с прессой он рассказал о первых минутах после возвращения в Беларусь. После того, как Тадеуш Кондрусевич пересек границу, он попросил водителя остановиться, вышел и стал на колени. «Я стал на колени, поблагодарил Бога за возвращение и поцеловал землю», рассказал архиепископ.

Напомним, что 31 августа, когда Тадеуш Кондрусевич возвращался в Беларусь из Польши, на границе ему отказали во въезде, а его белорусский паспорт был аннулирован.

22 декабря апостольский нунций в Беларуси архиепископ Анте Йожич сообщил о «получении от компетентных государственных органов» информации о том, что у архиепископа Минского «больше нет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь».

74-летний Тадеуш Кондрусевич возглавляет католическую церковь в Беларуси с 2015 года. В ходе предвыборной кампании архиепископ-митрополит публично выступал за проведение в стране «честных, свободных и справедливых выборов» президента. В ходе кризиса, начавшегося в стране после президентских выборов 9 августа, Кондрусевич требовал от властей прекращения насилия в отношении протестующих, настаивая на необходимости диалога с обществом.

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