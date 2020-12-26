Археологи обнаружили в Помпеях покрытый фресками термополиум

В субботу, 26 декабря, Генеральная дирекция Археологического парка Помпеи официально заявила, что в ходе работ был обнаружен покрытый фресками термополиум в удивительной сохранности.

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Прилавок, покрытый застывшим вулканическим пеплом, был частично раскопан в 2019 году, но в тот момент было принято решение о расширении работ с целью максимального сохраненния объекта, расположенного на пересечении «улицы Серебряной свадьбы» и «улицы Балконов».

В 2019 году была расчищена фреска с изображением Нереиды на лошади. Теперь в дополнение к ней были обнаружены яркие изображения домашних животных, в частности, петуха и уток.

Фреска с изображением Нереиды на лошади была частично расчищена еще в 2019 году via REUTERS - Luigi Spina

Остатки пищи в горшках, установленных внутри прилавка, сохранили ценную информацию о гастрономических привычках в Помпеях во время извержения Везувия.

Из терракотовых горшков были извлечены фрагменты утиных костей, а также остатки свинины, козьего мяса, рыбы и улиток. Несколько ингредиентов были приготовлены вместе, как паэлья. На дне кувшина были обнаружены толченые бобы, которые использовались для изменения вкуса вина.

Сам по себе термополиум (от греческого «thermos», что означает «горячий», и «pôléô», что означает «продавать») — не такая редкость для Помпей. Можно сказать, что это античный фаст-фуд — заранее приготовленную пищу держали в горячих чанах и продавали навынос. Из-за опасности пожаров далеко не все домовладельцы в Помпеях имели печь и кухню, так что такие, как бы мы теперь сказали, «забегаловки», были частью жизни города. Всего в Помпеях их было обнаружено около 80.

«Помимо того, что это свидетельство повседневной жизни в Помпеях, возможности для анализа этого термополиума исключительные, потому он впервые был обнаружен вместе со всем окружением», — подчеркнул Массимо Осанна, генеральный директор археологического парка Помпеи.

The Thermopolium of #RegioV, a bar in #Pompeii, complete with an image of a Nereid riding a sea-horse, had previously been partially excavated in 2019. It now emerges in its entirety, with rich decorative still life frescoes, food residues, animal bones & victims of the eruption. pic.twitter.com/OEqh2sbAmm — Pompeii Sites (@pompeii_sites) December 26, 2020

Неподалеку были найдены амфоры, цистерна и фонтан, а также человеческие останки, в частности, мужчины лет пятидесяти возле детской кроватки. «Такое впечатление, что термополиум был поспешно закрыт и оставлен его владельцами, — пояснил Массимо Осанна. — Но не исключено, что кто-то из семьи остался и погиб во время первого этапа извержения в результате обрушения чердака».

Второе тело может быть телом вора или просто пробегающего мимо голодного человека, потому что «огненные пары застали его врасплох с крышкой от горшка в руке».

Помпеи, похороненные в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры, являются вторым по посещаемости местом в Италии после Колизея в Риме: в 2019 году его посетили почти четыре миллиона человек. Но к настоящему времени только треть территории расположенного неподалеку от современного Неаполя города расчищена археологами.

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