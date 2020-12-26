Договор между Великобританией и ЕС: что известно об условиях развода

У Великобритании и Евросоюза остается несколько дней, чтобы ввести соглашение в действие

Сразу после рождественских выходных, в понедельник, 28 декабря, Евросоюз запускает процедуру подписания и реализации проекта соглашения, заключенного с Великобританией в четверг, 24 декабря. Вариант соглашения на английском языке в пятницу, 25 декабря, представил комитету постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER) европейский переговорщик Мишель Барнье.

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Далее члены COREPER должны в срочном порядке проанализировать огромный документ на предмет наличия в нем «скрытых рисков», подписать и получить одобрение Европарламента. Соглашение должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза не позднее 31 декабря, чтобы вступить в силу с 1 января 2021 года. Поскольку ратификация договора потребует не менее двух месяцев, Европейский совет должен задействовать статью 218(5) Договора о Европейском союзе, согласно которой высший орган ЕС может временно ввести международное соглашение в действие минуя процедуру одобрения. Британская Палата общин планирует ратифицировать соглашение 30 декабря.

Европейский переговорщик Мишель Барнье с текстом соглашения в руках перед встречей с членами Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER) 24 декабря 2020 года REUTERS - POOL

Для того, чтобы договориться об «условиях развода», сторонам потребовалось девять месяцев, хотя на достижение договоренностей такого масштаба обычно уходят годы.

Полностью текст договора пока еще известен только посвященным. Опубликовано лишь два кратких описания — европейское и британское. Соглашение касается отношений Евросоюза и Великобритании в торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничества в сфере безопасности и других областях.

Торговля без пошлин и квот

Главный итог переговоров — сохранение беспошлинной торговли между Великобританией и ЕС. Мгновенный переход от свободной торговли к торговым обменам на условиях ВТО нанес бы значительный ущерб как европейской, так и британской экономике. В результате стороны договорились, что соглашение будет гарантировать торговлю без тарифов или квот для «всех товаров, соответствующих действующим правилам в отношении их происхождения». Это беспрецедентная договоренность, открывающая для британских товаров доступ к огромному единому европейскому рынку, насчитывающему 450 миллионов потребителей.

Европе это соглашение позволит избежать разрыва производственных цепей, что имеет огромное значение для определенных секторов экономики, например, для автомобилестроения.

Кроме того, удалось избежать появления границы между Ирландией (членом ЕС) и Северной Ирландией (в составе Великобритании покинувшей Евросоюз).

Но, как предупредил Мишель Барнье, с 1 января 2021 года «реальные изменения» станут ощутимы «для многих граждан и предприятий». Евросоюз выделил пять млрд евро из своего бюджета на поддержку наиболее пострадавших секторов.

Конкуренция

Торговая открытость будет сопровождаться строгими условиями: компании, находящиеся за Ла-Маншем, должны будут соблюдать определенное количество развивающихся со временем европейских правил в отношении государственных субсидий, ценообразования, охраны труда, технологических и экологических требований к производству, чтобы избежать любого демпинга.

В ходе переговоров Евросоюзу пришлось отказаться от требования, чтобы Великобритания автоматически следовала правилам ЕС, и создать определенный механизм. Это означает, что стороны получили право отвечать пошлинами в отдельных конкретных отраслях, если партнер попытается серьезно повысить конкурентоспособность своих фирм путем субсидий, льгот или снижения требований к условиям труда и производства.

Споры и разногласия

Соглашение также включает в себя механизм разрешения разногласий и предусматривает порядок создания «Совместного совета», который должен обеспечить правильное применение и толкование соглашения. По желанию Лондона Суд Евросоюза не будет вмешиваться в этот процесс.

Рыболовство

В конце концов был найден компромисс в сложном вопросе о рыболовстве, который стал камнем преткновения в последние дни переговоров. Заключенное соглашение предусматривает, что по окончании переходного периода длиной в пять с половиной лет (до июня 2026 года) европейские рыбаки должны будут ежегодно возвращать Великобритании сумму, эквивалентную 25% стоимости улова в британских водах (первоначально Лондон настаивал на 80%).

В этой ситуации проблему доступа к британским водам необходимо будет пересматривать ежегодно, в частности, в отношении территориальных вод, расположенных на расстоянии от 6 до 12 морских миль от побережья Великобритании. Но нарушение Великобританией принятых правил повлечет ответные меры в виде применения таможенных тарифов к британским товарам.

Мишель Барнье заявил, что соглашение потребует «усилий» от европейских рыбаков, но заверил, что они получат «сопровождение» от Евросоюза.

Транспорт

Соглашение гарантирует бесперебойное воздушное, автомобильное, железнодорожное и морское сообщение между Великобританией и ЕС, но на менее выгодных, чем раньше, условиях. Положения направлены на обеспечение справедливой конкуренции между операторами, «чтобы не ущемлять права пассажиров и работников и обеспечить безопасность транспорта».

Европейские программы

Великобритания продолжит участие в некоторых программах ЕС в период с 2021 по 2027 год, таких как программа научных исследований и инноваций Horizon Europe, при условии, что она внесет свой вклад в бюджет ЕС.

При этом Великобритания больше не будет участвовать в программе обмена студентами Erasmus.

Судебное сотрудничество

Соглашение «устанавливает новые рамки» для сотрудничества полиции и судебных органов, «в частности, в борьбе с трансграничной преступностью и терроризмом».

Это сотрудничество может быть приостановлено, если Великобритания откажется от присоединения к Европейской конвенции о правах человека или «от ее применения на национальном уровне».

Отдельные вопросы еще продолжают обсуждаться.

Финансовые услуги

Заключенный договор не охватывает вопрос о финансовых услугах. Вопрос о доступе на европейский рынок для лондонских банков и страховщиков будет решаться в ходе параллельных переговоров.

Как пишет BBC, для Великобритании «в торговле с ЕС самое главное не машины, лекарства или ягнятина, а финансовые, консалтинговые, транспортные, юридические и прочие услуги, на которые приходится 80% британской экономики и львиная доля ее экспорта в страны Евросоюза». И если для товаров «открыты все шлагбаумы», то в сфере услуг Евросоюз «оставил за собой право возводить барьеры и ограничения».

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что переговоры продолжатся с целью сохранения свободного передвижения товаров и граждан между Испанией и Гибралтаром, британским анклавом на Пиренейском полуострове.

Внешняя политика

Соглашение не распространяется на сотрудничество в области внешней политики, внешней безопасности и обороны, поскольку Великобритания не захотела вести переговоры по этим вопросам.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала соглашение честным и сбалансированным. «Это была долгая и извилистая дорога, но в итоге мы получили хорошую сделку», — заявила она на пресс-конференции.

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