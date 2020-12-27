В последнее воскресенье года белорусы вышли на традиционную акцию протеста

В Беларуси уже 21-е воскресенье подряд проходят протестные акции против переизбрания Александра Лукашенко. Жители Минска, Гомеля, Гродно, Витебска, Бреста и других городов страны стихийно вышли 27 декабря на шествия и митинги. Сообщается об отдельных случаях задержания демонстрантов.

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Как сообщает издание Tut.by, на этой неделе оппозиционные телеграм-каналы не публиковали призывы выходить на протестные акции. Воскресные акции проходили в «дворовом» формате, когда соседи самоорганизовывались и устраивали шествия и мини-митинги во дворах своих домов и на близлежащих улицах.

С самого утра в воскресенье на улицах Минска появилась спецтехника и колонны автомобилей силовиков. Сообщается о нескольких задержанных в разных городах страны. При этом в минском СИЗО на улице Окрестина и в СИЗО в Жодино по-прежнему содержатся сотни арестованных на предыдущих протестных акциях.

Акции солидарности с белорусской оппозицией прошли в воскресенье также в Санкт-Петербурге, Киеве и других городах.

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