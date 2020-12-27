«Момент единения»: вакцинация официально началась во всех странах Евросоюза

В воскресенье, 27 декабря, кампания вакцинации официально началась по всей Европе. Накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что вакцина доставлена во все страны Евросоюза. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил 27 декабря первым Международным днем подготовки к пандемиям.

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«Сегодня мы начинаем переворачивать страницу этого трудного года. Вакцина доставлена во все страны ЕС. Вакцинация начнется завтра во всем Евросоюзе», — написала Урсула фон дер Ляйен на официальной странице в твиттере, назвав этот день «трогательным моментом единения».

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.



Vaccination will begin tomorrow across the EU.



The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Вакцина, разработанная американской Pfizer и немецкой BioNTech, «защитит 95% людей от тяжелого течения болезни и спасет множество жизней», — подчеркнул министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Германия, Венгрия и Словакия уже начали вакцинацию в субботу, 26 декабря, за день до официального запуска кампании. В воскресенье кампанию открыла Италия, где первая прививка была сделана около 8 часов утра (7.00 по Гринвичу). За Италией последовали Испания, Кипр и Румыния. В Праге чешскому премьер-министру Андрею Бабишу прививку сделали на глазах у журналистов.

Во Франции кампания стартовала в домах престарелых Севрана и Дижона. В ходе первого этапа вакцинации в стране будут привиты около 750 тысяч человек, проживающих в домах престарелых, и 90 тысяч сотрудников этих заведений.

Первой во Франции была привита 78-летняя жительница дома престарелых в Севране по имени Морисетт.

Un moment intense et porteur de tellement d’espoirs. pic.twitter.com/35wIA9pu7i — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) December 27, 2020

Напомним, что вакцина Pfizer-BioNTech была сертифицирована Европейским агентством лекарственных средств (EMA) 21 декабря, и в тот же день одобрена Еврокомиссией. Эта вакцина применяется уже в целом ряде стран, в том числе целом ряде стран, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израиль, который должен начать вакцинацию на следующей неделе, намерен вакцинировать четверть девятимиллионного населения страны за месяц. Вакцинация начнется в условиях третьего локдауна, объявленного в Израиле в воскресенье, 27 декабря, на срок не менее двух недель.

По результатам исследований, вакцина эффективна в 95% случаев, серьезных побочных действий у нее до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии, участвовали 43,5 тысячи человек, 40% которых — люди в возрасте от 56 до 85 лет. По мнению главы EMA Эмер Кук вакцина, предположительно, эффективна и против «английской мутации» вируса.

В воскресенье, 27 декабря, глава Полицейской службы Евросоюза (Европол) Катрин де Болль в интервью журналистам немецкой группы Funke-Mediengruppe предупредила, что преступники могут воспользоваться огромным спросом на вакцины. По ее словам, мошеннические предложения уже циркулируют в соцсетях, и ответ на такое предложение приведет либо к недоставке, либо к подделке вакцины. «Если вы стали жертвой такого мошенничества, это, конечно, может иметь серьезные последствия для вашего здоровья», — предупредила глава Европола.

Европол уже направил предупреждение всем странам-членам ЕС относительно такой практики. Власти также ожидают попыток кражи. На этот предмет «существует особое сотрудничество между полицейскими силами стран ЕС для защиты транспорта», — подчеркнула Катрин де Болль.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус записал видеообращение, в котором объявил 27 декабря первым Международным днем подготовки к пандемиям, подчеркнув, что нынешняя пандемия «не будет последней».

Covid-19 pandemic will not be the last: WHO chief Tedros https://t.co/l5MovatHso — The Straits Times (@straits_times) December 26, 2020

Он призвал к увеличению инвестиций в системы здравоохранения и предупредил, что попытки улучшить здоровье людей «обречены» без решения проблемы изменения климата и защиты животных. «Мы должны вынести урок из произошедшего», — заявил генеральный директор ВОЗ.

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