AstraZeneca нашла «формулу успеха»

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что после дополнительных исследований нашла «формулу успеха» при создании вакцины против коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 декабря, рассказал генеральный директор комании Паскаль Сорио в интервью журналу Sunday Times. Однако Россия намерена продолжать использовать собственный классический вариант вакцины «Спутник V», без компонента компании AstraZeneca.

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Агентство Великобритании по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) должно вынести свой вердикт в отношении разработанной в Оксфордском университете вакцины в ближайшие дни.

«Мы считаем, что нашли формулу успеха и способ достижения эффективности, которая при использовании двух доз является такой же высокой, как и у других вакцин», — заявил Паскаль Сорио, заверив, что вакцина AstraZeneca обеспечит «100-процентную защиту» от тяжелого течения вирусной пневмонии, вызванной заражением Covid-19.

Напомним, что в ноябре, по предварительным итогам клинических испытаний вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, проведенных в Великобритании и Бразилии, ученые заявили, что разработанная ими вакцина от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70% случаев (против более 90% вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna).

За этим средним результатом скрывались различия между двумя разными протоколами: эффективность составила 90% для добровольцев, которые сначала получили половину дозы, затем полную дозу через месяц, но только 62% для другой группы, вакцинированной двумя полными дозами. Эти результаты подверглись критике, так как введение половинной дозы было вызвано ошибкой, и лишь относительно небольшая группа следовала этому протоколу. Поэтому компания AstraZeneca объявила, что ее вакцина требует «дополнительного исследования».

Позже разработчики вакцины AstraZeneca сообщали о хороших результатах действия вакцины на пожилых людей. По мнению ученых, у людей старшего возраста после прививки может сформироваться иммунитет сроком до года.

Вакцину AstraZeneca мир ждет с нетерпением, потому что она относительно недорогая, и ее не нужно хранить при температуре -70°C. Это упрощает вакцинацию в крупных масштабах и в домах престарелых.

11 декабря лаборатория AstraZeneca объявила «о программе клинических испытаний для оценки безопасности и иммуногенности комбинации ASD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и Sputnik V, разработанной исследовательским институтом Гамалеи».

В воскресенье, 27 декабря, одновременно с интервью Паскаля Сорио Sunday Times, Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, в эфире канала «Россия 1» заявил, что в России будет использоваться вакцина «Спутник V» от коронавируса в изначальном виде, без компонента препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

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