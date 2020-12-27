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AstraZeneca нашла «формулу успеха»

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Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что после дополнительных исследований нашла «успешный состав» вакцины против коронавируса
Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что после дополнительных исследований нашла «успешный состав» вакцины против коронавируса JOEL SAGET AFP/Archivos
RFI
3 мин

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что после дополнительных исследований нашла «формулу успеха» при создании вакцины против коронавируса. Об этом в воскресенье, 27 декабря, рассказал генеральный директор комании Паскаль Сорио в интервью журналу Sunday Times. Однако Россия намерена продолжать использовать собственный классический вариант вакцины «Спутник V», без компонента компании AstraZeneca.

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Агентство Великобритании по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) должно вынести свой вердикт в отношении разработанной в Оксфордском университете вакцины в ближайшие дни.

«Мы считаем, что нашли формулу успеха и способ достижения эффективности, которая при использовании двух доз является такой же высокой, как и у других вакцин», — заявил Паскаль Сорио, заверив, что вакцина AstraZeneca обеспечит «100-процентную защиту» от тяжелого течения вирусной пневмонии, вызванной заражением Covid-19.

Напомним, что в ноябре, по предварительным итогам клинических испытаний вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, проведенных в Великобритании и Бразилии, ученые заявили, что разработанная ими вакцина от COVID-19 показала среднюю эффективность в 70% случаев (против более 90% вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna).

За этим средним результатом скрывались различия между двумя разными протоколами: эффективность составила 90% для добровольцев, которые сначала получили половину дозы, затем полную дозу через месяц, но только 62% для другой группы, вакцинированной двумя полными дозами. Эти результаты подверглись критике, так как введение половинной дозы было вызвано ошибкой, и лишь относительно небольшая группа следовала этому протоколу. Поэтому компания AstraZeneca объявила, что ее вакцина требует «дополнительного исследования».

Позже разработчики вакцины AstraZeneca сообщали о хороших результатах действия вакцины на пожилых людей. По мнению ученых, у людей старшего возраста после прививки может сформироваться иммунитет сроком до года.

Вакцину AstraZeneca мир ждет с нетерпением, потому что она относительно недорогая, и ее не нужно хранить при температуре -70°C. Это упрощает вакцинацию в крупных масштабах и в домах престарелых.

11 декабря лаборатория AstraZeneca объявила «о программе клинических испытаний для оценки безопасности и иммуногенности комбинации ASD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и Sputnik V, разработанной исследовательским институтом Гамалеи».

В воскресенье, 27 декабря, одновременно с интервью Паскаля Сорио Sunday Times, Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, в эфире канала «Россия 1» заявил, что в России будет использоваться вакцина «Спутник V» от коронавируса в изначальном виде, без компонента препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

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