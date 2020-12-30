Лидеры ЕС подписали соглашение о сотрудничестве с Великобританией после Брекзита

Лидеры ЕС подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после ее выхода из объединения 1 января 2021 года.

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Подписание прошло в среду, 30 декабря, в Брюсселе в здании Совета Европы. Затем документ был отправлен самолетом в Лондон для подписания премьер-министром Борисом Джонсоном. После этого текст должен пройти этап голосования в британском парламенте, а также ратификацию в Европарламенте. Предполагается, что вся процедура может растянуться до конца февраля.

Today, @eucopresident and I signed the EU-UK Trade and Cooperation Agreement.



Prime Minister @BorisJohnson will sign it later today in London.



It has been a long road. It’s time now to put Brexit behind us.



Our future is made in Europe. pic.twitter.com/fjybWryJNY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 30, 2020

Великобритания и ЕС смогли достичь соглашения в четверг, 24 декабря. Таким образом, Лондону и Брюсселю удалось избежать жесткого выхода Британии из Евросоюза. Как отмечает корреспондент французской службы RFI, договор сохраняет за Великобританией право доступа к европейскому рынку без дополнительных квот и таможенных ограничений. Подробнее об условиях соглашения можно прочитать в материале RFI.

Signing the 🇪🇺🇬🇧 trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen



It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson



New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t — Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2020

30 декабря во время выступления в палате общин премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что соглашение с ЕС позволило Соединенному Королевству вернуть себе суверенитет в тех вопросах, которые ранее полностью регулировались Брюсселем, сохранив при этом возможность тесного экономического и торгового сотрудничества с ЕС. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в свою очередь поддержал соглашение с ЕС, но назвал его «минималистичным», так как в нем не затрагивается вопрос сотрудничества в сфере услуг, представляющей 80% британской экономики.

WATCH LIVE: My update to the @HouseOfCommons on our deal with the European Union. https://t.co/QANkK32L5Z — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020

Ожидается, что соглашение будет без затруднений одобрено британским парламентом, в том числе из-за поддержки многочисленных представителей консервативной партии Джонсона. Против обещали выступить некоторые лейбористы, а так же члены оппозиционных партий, однако вероятность того, что против проголосует большинство, мала.

Без заключения соглашения торговля Великобритании с ЕС должна была бы осуществляться только по правилам ВТО, что могло привести к потерям для экономик обеих сторон, уже ослабленных коронавирусом. Главными спорными моментами в переговорах о сделке был вопрос о рыболовстве и доступе европейских рыбаков в британские воды, а также о правилах в сфере охраны труда: Брюссель хотел избежать ситуации, при которой британские организации, работающие в Европе, могли бы получить особое конкурентное преимущество.

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