Вакцинация: BioNTech увеличит производство вакцин, Франция обещает ускорить темпы

Немецкая компания BioNTech планирует быстро увеличить производство вакцины против Covid-19 в Европе, разработанной совместно с американским партнером Pfizer, чтобы заполнить «пробел» в отсутствие поставок других одобренных официальными инстанциями вакцин.

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На истекшей неделе лаборатории BioNTech и Pfizer подтвердили поставку 300 миллионов доз своей вакцины в Евросоюз. В BioNTech объявили также, что в феврале планируют запустить новое производство в Марбурге (Германия), «намного раньше, чем ожидалось».

Нехватка вакцины привела к задержке вакцинации в Германии, где за истекшую неделю первую прививку получили 78 тысяч человек.

В предновогодние дни острой критике подверглась Франция за крайне медленное начало кампании вакцинации. По данным сайта Our World in Data, которым ведет группа исследователей из Оксфордского университета, Франция занимает последнее место среди европейских стран, опубликовавших свои данные. К концу года во Франции были вакцинированы всего 232 человека.

Для сравнения: в Италии вакцинировано более восьми тысяч человек, в Австрии — шесть тысяч, в Португалии — более 16 тысяч. В Великобритании, где вакцинация началась 8 декабря, последний отчет был опубликован 24 декабря. К этому моменту в стране дозу вакцины уже получили 800 тысяч человек. Россия объявила о вакцинации 650 тысяч человек.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран 29 декабря в интервью каналу France 2 объяснял это разницей стратегии. Однако позиция правительства подверглась критике со стороны ученых. Генетик Аксель Кан заявил, что правительство совершает «очень серьезную стратегическую ошибку».

В новогоднем обращении 31 декабря президент Эмманюэль Макрон также отозвался на критические замечания о том, что кампания вакцинации в стране идет слишком медленно. Упомянув о «неоправданной медлительности» в проведении прививок, президент заверил, что «каждый французский гражданин, который этого желает, должен иметь возможность пройти вакцинацию».

Незадолго до выступления Эмманюэля Макрона министр здравоохранения Оливье Веран сообщил в Твиттере, что с понедельника, 4 января, вакцинация будет для открыта для медицинских работников старше 50 лет. Министерство изменило тактику, потому что по опубликованному в декабре плану, граждане этой категории должны были получить вакцину только на втором этапе. Министр пообещал также, что в начале февраля будут открыты центры вакцинации (аналогичные уже работающим в Германии).

Nous avons décidé, en parallèle, d'accélérer la protection des publics prioritaires. Dès lundi, les soignants de 50 ans et plus qui le souhaitent, pourront se faire vacciner dans les centres disposant déjà de vaccins. (8/12) — Olivier Véran (@olivierveran) December 31, 2020

«Через несколько недель вакцинация будет предложена всем пожилым людям, и мы выйдем на тот же уровень, что и страны, в которых стратегия была иной», — заявил Оливье Веран.

Врачи, со своей стороны, считают, что вакцинацию должны пройти все медработники, а не только те, кто старше 50. В комментарии радиостанции France Info завотделением интенсивной терапии больницы в городе Гарше близ Парижа профессор Джиллали Аннан заявил, что все французы, желающие сделать прививку, «должны иметь возможность получить доступ к ней, не дожидаясь трех или даже четырех месяцев», а медицинский персонал должен быть вакцинирован «без учета возрастных критериев».

Беспокойство связано с последними данными о распространении мутаций коронавируса — оба штамма с повышенной скоростью заражения, впервые обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, уже появились и во Франции. В начале недели Научный совет при правительстве уже заявлял, что опасается «неконтролируемого» роста пандемии в ближайшие недели.

О задержке вакцинации в США в первый день нового года написала New-York Times. Причиной явились проблемы с логистикой, нехватка ресурсов и, главное, праздничные отпуска у персонала. Согласно официальным данным, на 30 декабря 2020 года в США первую прививку уже получили 2,79 млн человек, хотя власти распределили по штатам 12,5 доз вакцины.

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