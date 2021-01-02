Великобритания вышла из ЕС: что изменилось с 1 января 2021 года

С наступлением 2021 года Великобритания окончательно покинула Европейский союз, отношения с которым отныне регулирует соглашение о торговле и сотрудничестве, заключенное в конце ушедшего года. Изменения в жизни граждан и бизнеса по обе стороны Ла-Манша с 1 января — в обзоре RFI.

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1 января Великобритания окончательно покинула Евросоюз, освободившись от необходимости соблюдать обязательные для оставшихся в союзе 27 стран правила. На смену этим нормам пришли положения договора с ЕС о свободной торговле и сотрудничестве, который удалось заключить в самом конце ушедшего года, избежав «жесткого развода» с тяжелыми последствиями для экономики и повседневной жизни. Великобритания официально вышла из ЕС еще 31 января 2020 года. 11 месяцев продолжался переходный период, в течение которого для Лондона действовали правила единого рынка и таможенного союза.

В своем новогоднем обращении к британцам премьер-министр Борис Джонсон назвал случившееся «невероятным моментом» обретения свободы, пообещав соотечественникам «год изменений и надежды».

Соглашение объемом 1246 страниц сохранило зону свободной торговли ЕС и Великобритании — без таможенных пошлин и квот, при условии соблюдения британцами социальных и экологических стандартов ЕС, а также правил, касающихся государственной поддержки экономики, рынка труда и налогообложения.

При сохранении основ экономических и торговых отношений, граждан и бизнесы — как в Великобритания, так и в странах ЕС — с 1 января ждут многочисленные изменения.

Таможня и пограничный контроль

На границах ЕС и Великобритании восстановлен таможенный контроль товаров, упраздненный в 1993 году. Бизнесу вновь необходимо заполнять декларации для импорта и экспорта. Дополнительная административная нагрузка чревата увеличением издержек и замедлением торговли. Одновременно с таможенным контролем восстановлен санитарный и ветеринарный контроль товаров, ввозимых в ЕС.

Конец свободы передвижения: визы и виды на жительство

С 1 января ограничена свобода передвижения граждан между Великобританией и странами ЕС. Безвизовый режим сохраняется для поездок на срок не более 90 дней (в течение шестимесячного периода). Пока пересекать границу можно по-прежнему с удостоверениями личности (национальными ID-картами). С 1 октября 2021 года для кратких поездок друг к другу британцам и гражданам ЕС уже потребуется паспорт.

Выход Великобритании из общеевропейской системы медицинского страхования обяжет британцев для поездок в ЕС покупать специальный страховой полис. Ограничения коснутся и англичан, купивших себе загородные дома во Франции или Италии: свободно и без виз они смогут жить на своих виллах не дольше трех месяцев в течение полугодия.

Обе стороны вводят визовый режим для постоянного проживания. Теперь британцы, которые захотят перебраться в одну из 27 стран ЕС, чтобы жить и работать, должны получать долгосрочные визы или виды на жительство на общих для всех иностранцев основаниях. С новыми требованиями с 1 января столкнутся и европейцы, решившие перебраться за Ла-Манш. Для получения британской рабочей визы (сроком на пять лет) им потребуется запрос от работодателя, гарантированный годовой доход от 25 600 фунтов (почти 29 000 евро), обязательное знание английского и определенный уровень профессиональной подготовки.

Судьба резидента: полгода на регистрацию в Великобритании

Лондон и Брюссель договорились о гарантиях для тех своих граждан, кто постоянно проживал в Великобритании или странах ЕС на 31 декабря 2020 года. Они сохранят свои социальные права (медицинское страхование, пенсионные гарантии, страхование на случай безработицы). Правда, европейцам необходимо до 30 июня зарегистрировать свой статус резидента Великобритании, в противном случае их постоянное пребывание на острове станет незаконным.

Французская газета Le Monde недавно отмечала, что для европейцев, работающих в Великобритании более 5 лет, регистрация не является проблемой — они получают бессрочный статус «постоянного резидента» страны. Однако целый ряд категорий граждан ЕС сталкиваются с проблемами при регистрации.

Французская пресса оценивает в 3 – 4 миллиона человек число выходцев из 27 государств ЕС, живущих на британской территории. В странах Евросоюза живет и работает более миллиона британцев.

Учеба и студенческий обмен

Окончательно покинув ЕС, Великобритания вышла и из европейской программы студенческого обмена Erasmus. Ежегодно краткосрочное обучение в британских университетах в рамках этой программы проходили 32 000 студентов из стран Евросоюза. Лондон отказался от участия в Erasmus, назвав ее «слишком дорогой» для британского бюджета. С сентября 2021 года британским студентам обещана новая программа международных университетских обменов.

150 тысяч молодых граждан ЕС, получающих высшее образование в Великобритании, теперь обязаны получать студенческие визы. Для них также существенно вырастет плата за обучение, отмечает телеканал France 24.

Авиаперевозки

Соглашение между Великобританией и ЕС гарантирует бесперебойное воздушное, автомобильное, железнодорожное и морское сообщение, но на менее выгодных, чем раньше, условиях.

Выход Великобритании из ЕС создал дополнительные проблемы на рынке авиаперевозок. Британские авиакомпании потеряли право перевозить пассажиров между двумя пунктами назначения на территории Евросоюза (без получения специальной лицензии эксплуатанта в какой-либо из стран ЕС). Так, с 1 января британский перевозчик может продолжать полеты по маршруту Лондон-Париж, но теряет формальное право обеспечивать перелеты с пересадками (например, Лондон-Париж-Рим или Лондон-Париж-Сидней) или каботажные рейсы (Берлин-Амстердам).

Британская авиакомпания EasyJet (второй по величине европейский лоукостер) еще в 2017 году создала в Австрии свой филиал EasyJet Europe, получив европейский сертификат эксплуатанта для сохранения права работать на рынке перевозок внутри ЕС, а также между ЕС и другими странами.

В канун нового года срочные меры пришлось принимать и некоторым авиакомпаниям из стран ЕС — ирландской Ryanair (крупнейший лоукостер Европы) и венгерской Wizz Air. Как сообщила газета The Financial Times, они ограничили права своих британских акционеров при голосовании на общем собрании держателей акций. Цель этой меры — сохранить лицензию на перевозки внутри ЕС, где сертификат эксплуатанта доступен лишь компаниям, в которых более 50% капитала контролируют граждане ЕС (а также Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна).

Британский сектор финансов и услуг — в режиме ожидания

Соглашение о новых правилах партнерства Великобритании и ЕС сохраняет свободу торговли товарами, но не касается финансов и услуг. На эти сектора, обеспечивающие почти 80% британского ВВП, приходилась львиная доля экспорта Великобритании в страны ЕС. Доступ британского бизнеса на европейский рынок банковских, финансовых, страховых, консалтинговых, юридических и прочих услуг стал предметом отдельных переговоров, которые продолжатся в 2021 году.

С 1 января финансовые организации Великобритании утратили право напрямую продавать свои услуги в странах ЕС. Банкам, инвестиционным фондам и компаниям крупнейшей финансовой площадки Европы — лондонского Сити — придется либо открывать полноценные филиалы в странах ЕС, либо дожидаться от Еврокомиссии разрешения работать в «режиме эквивалентности» (в случае полного соответствия национального регулирования европейскому).

Некоторые крупные финансовые структуры заблаговременно перевели часть своей деятельности из Лондона во Франкфурт, Дублин, Париж или Люксембург.

Мобильная связь: возвращение платного роуминга

В 2017 году в Европейском союзе была отменена дополнительная плата за роуминг для абонентов сотовой связи. Стоимость звонков, смс-сообщений и мобильного интернета оставалась неизменной для граждан любой страны ЕС при поездках в 28 стран союза, а также в Норвегию, Лихтенштейн и Исландию. Отныне бесплатный роуминг для граждан ЕС не гарантирован при поездках на британскую территорию, где местные операторы сотовой связи получили право взимать дополнительную плату с иностранных абонентов сотовой связи. Дополнительные расходы ожидают и обладателей британских мобильников на территории ЕС.

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Это далеко не полный перечень изменений, связанных с последствиями окончательного выхода Великобритании из ЕС. Многие, с виду незначительные, новшества могут создать дополнительные сложности для обычных граждан по обе стороны Ла-Манша. Так, рядовых британцев ждут таможенные ограничения при вывозе товаров из стран ЕС: беспошлинно теперь провозить с собой разрешено не больше одного блока сигарет, до 18 литров вина, не больше 4 литров крепкого алкоголя, а также покупки на сумму, не превышающую 390 фунтов (440 евро).

Владельцев домашних животных ожидают новые формальности во время путешествий со своими питомцами через границу ЕС и Великобритании. Проблем может прибавиться и у постоянно живущих в ЕС обладателей водительских прав, выданных в Великобритании. Так, МВД Франции требует в течение 2021 года провести замену британских прав на французские.

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