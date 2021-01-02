Первый министр Шотландии выразила надежду на независимость и членство в ЕС

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в субботу, 2 декабря, выразила надежду, что Шотландия обретет независимость и присоединится к Европейскому союзу. Она также подчеркнула, что Брекзит противоречит воле большинства шотландцев. Об этом говорится в заявлении Николы Стерджен, опубликованном на сайте Шотландской национальной партии.

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Брекзит случился против воли большинства жителей Шотландии, в самый неподходящий момент в разгар пандемии и экономического спада, — говорится в заявлении Николы Стерджен, опубликованном вскоре после официального выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Стерджен в очередной раз выразила надежду, что Шотландия станет независимой страной и членом ЕС.

«Подавляющее большинство людей в Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС», — подчеркивает она. Первый министр напоминает, что за полвека членства в Евросоюзе Шотландия «извлекла огромную пользу из „четырех свобод“ единого рынка, включая свободу на передвижение». 230 тысяч человек из всех стран Европы проживают в Шотландии. «Они часть нас, они наши друзья и семья, и мы действительно хотим, чтобы они остались», — заявила первый министр.

Scotland will be back soon, Europe. Keep the light on 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿❤️🇪🇺❤️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/qJMImoz3y0 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 31, 2020

Никола Стерджен добавила, что из-за Брекзита жители Шотландии «будут в меньшей безопасности, а их право на работу, учебу и проживание в других частях Европы будет ограничено». Шотландия в частности перестанет участвовать в европейской программе студенческого обмена Erasmus.

«Как независимый член Европейского союза, Шотландия могла бы быть партнером и выстраивать мосты — не только мост к построению более сильной экономики и более справедливого общества, но и мост взаимопонимания между ЕС и Великобританией», — полагает первый премьер Шотландии.

В июне 2016 года порядка 51,9% британцев высказались за выход из Европейского союза. В Шотландии 62% участников референдума голосовали против. За два года до этого в Шотландии состоялся референдум по вопросу независимости. Более 55% проголосовавших выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Решение об организации такого референдума принимается в Лондоне, и пока премьер-министр Борис Джонсон категорически против. Впрочем, уверенная победа Шотландской национальной партии на местных выборах в мае этого года может склонить чашу весов в сторону сторонников независимости. По данным опроса, проведенного в середине декабря, 58% жителей Шотландии проголосовали бы за независимость от Великобритании.

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