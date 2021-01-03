Первое протестное воскресенье года в Беларуси: марши в микрорайонах и акции солидарности

На 148-й день протестов власти не наполняли Минск спецтехникой и большим количеством силовиков, не отключали интернет и не останавливали метро. Но и марши были немногочисленными. Однако с начала 2021 года задержаны не менее 16 протестующих.

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Первое воскресенье 2021 года не стало первым протестным днем в стране — акции периодически проходят в разных районах столицы и областных центров. В новогоднюю ночь они начались в 23.34 фейерверками и выходом с лозунгами во дворы под проливным дождем. Большинство задержанных, которые протестуют против итогов выборов и насилия властей, наказываются по статье Административного кодекса 23.34 — участие в несанкционированной акции.

В некоторых дворах Новый год встречали под проектор с поздравлением белорусскому народу Светланы Тихановской. Центр Минска в новогоднюю ночь оставался в распоряжении силовиков, а празднующие наступление 2021 года почти отсутствовали. В пресс-службе МВД Беларуси 1 января отметили, что «белорусы не поддались на призывы оппозиционных telegram-каналов», при этом «зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий». 1 и 2 января сообщения о немногочисленных маршах также поступали из разных микрорайонов Минска.

Первые колонны 3 января прошли еще на рассвете — в районе станции метро «Спортивная», в микрорайонах Уручье, Новая Боровая, Сухарево.

В центре Минска возле факультета журналистики Белорусского госуниверситета прошла акция в поддержку репрессированных журналистов и в защиту свободы слова. Собравшиеся простояли непродолжительное время под плакатами Free Press Club, «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел».

В течение дня колонны из нескольких десятков человек прошли по улицам Матусевича, Антоновская, Захарова, Пулихова, Беды. Цепи солидарности выстроили в нескольких микрорайонах Минска. Всего в столице Беларуси задержали четыре человека.

Несколько локальных акций прошло в Гродно. Как сообщил корреспонденту RFI один из участников, там обошлось без задержаний.

По мнению участников минских локальных маршей, «партизанский формат» протестов сохранится как минимум до 11 февраля — в этот день Александр Лукашенко планирует начать Всебелорусское народное собрание, на котором предполагается рассмотреть проект изменения Конституции Республики Беларусь.

Требования протестующих остаются неизменными с августа 2020 года: проведение новых выборов, освобождение политических заключенных (сейчас таковыми в стране признаны 160 человек), расследование преступлений силовиков, в том числе пыток и убийств.

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