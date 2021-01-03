Премьер Великобритании выступил против референдума о независимости Шотландии

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в воскресенье, 3 января, о том, что выступает против проведения референдума о независимости Шотландии, входящей в состав Соединенного Королевства. Накануне первый министр Шотландии обнародовала заявление, в котором выразила надежду на то, что страна обретет независимость и снова присоединится к Европейскому союзу.

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«По своему опыту (я знаю), что референдумы в нашей стране — это не очень радостные события», — заявил Борис Джонсон в эфире BBC. France Presse подчеркивает, что таким образом британский премьер напомнил о голосовании по «Брекзиту» в 2016 году, в ходе которого с небольшим перевесом победили сторонники выхода Великобритании из ЕС (51,9%).

Сам Джонсон, напомним, был главным сторонником этого выхода в рядах правящей Консервативной партии. При этом 62% жителей Шотландии тогда высказались за сохранение Великобритании в Евросоюзе.

Накануне, 2 января, первый министр Шотландии Никола Стерджен в своем заявлении еще раз подчеркнула, что «большинство людей в Шотландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС». Стерджен напомнила, что за полвека членства в Евросоюзе Шотландия «извлекла огромную пользу из „четырех свобод“ единого рынка, включая свободу на передвижение».

Госпожа первый министр добавила, что из-за Брекзита жители Шотландии «будут в меньшей безопасности, а их право на работу, учебу и проживание в других частях Европы будет ограничено». «Как независимый член Евросоюза Шотландия могла бы быть партнером и выстраивать мосты — не только мост к построению более сильной экономики и более справедливого общества, но и мост взаимопонимания между ЕС и Великобританией», — заявила глава шотландского правительства.

В 2014 году в Шотландии уже проходил референдум по вопросу независимости. Тогда более 55% проголосовавших выступили за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Главным сторонником выхода тогда, как и сейчас, выступает Шотландская национальная партия, которую госпожа Стерджен возглавила сразу после того референдума.

Сегодня, по данным опроса, проведенного в середине декабря, 58% шотландцев проголосовали бы за независимость.

Решение об организации референдума о независимости принимается в Лондоне. Тем не менее, уверенная победа Шотландской национальной партии на местных выборах в мае этого года может усилить позиции сторонников независимости в переговорах с центральными властями о проведении такого плебисцита, подчеркивает AFP.

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