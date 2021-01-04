В Великобритании начали делать прививки от COVID-19 отечественной вакциной

Великобритания стала первой в мире страной, которая начала использовать вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Препарат отечественной разработки начал применяться с 4 января в дополнение к вакцине производства компаний Pfizer и BioNtech, первую дозу которой с начала декабря уже получили более миллиона британцев.

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В Британии с понедельника, 4 января, началась вакцинация от коронавируса препаратом, который был разработан Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca. Как сообщает AFP, первая прививка новой вакциной была сделана в университетской больнице Оксфорда 82-летнему Брайану Пинкеру. Власти страны заказали 100 миллионов доз отечественной вакцины. На данный момент в наличии имеется уже более полумиллиона доз.

Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила применение вакцины, созданной AstraZeneca и университетом Оксфорда, и начала ее использовать. Эта вакцина получила также официальное разрешение в Аргентине и Индии. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщало, что в январе не сможет принять решение по британской вакцине.

8 декабря Великобритания стала первой западной страной, которая начала программу массовой вакцинации от коронавируса, разрешив применение препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Первую дозу этой вакцины в стране получили уже более миллиона человек.

Британский препарат AstraZeneca/Окфорд — это векторная вакцина (к этому типу относится российская вакцина «Спутник V»), созданная на основе аденовируса шимпанзе. Ее преимущества — более низкая цена и менее сложные условия доставки и хранения, чем у вакцины Pfizer/BioNTech (хранение при температуре не выше минус 70 градусов Цельсия).

Начало применения в Великобритании второй по счету вакцины назвал «поворотным моментом» в борьбе с эпидемией COVID-19 министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. В стране зарегистрировано более 75 000 смертей от последствий коронавирусной инфекции. В последнее время ежесуточно в Великобритании выявляет более 50 тысяч случаев заражения (55 000 случаев за сутки, по данным на воскресенье).

После выявления на юго-востоке Великобритании нового (более заразного) штамма коронавируса в ряде регионов страны в декабре ввели максимальный уровень санитарных ограничений. Сейчас премьер-министр Борис Джонсон рассматривает вопрос о введении общенациональных ограничений, напоминает AFP.

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