В Англии и Шотландии снова ввели жесткий карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером в понедельник, 4 января, объявил о новом, уже третьем, карантине в Англии на фоне резкого ухудшения эпидемиологических показателей. Строгие ограничения возобновлены также в Шотландии.

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Новый карантин будет действовать в Англии минимум до середины февраля, правила для Шотландии могут быть пересмотрены в конце января. В Уэльсе и Северной Ирландии возобновили карантинные меры еще в конце декабря.

Официально в Англии новый карантин вступает в силу со среды, но Борис Джонсон призвал начать соблюдать все ограничительные меры немедленно. Новый карантин в Англии напоминает жесткий весенний локдаун. Из дома можно выходить только в случаях крайней необходимости (для посещения врача или покупки еды, например). Школы закрываются со вторника.

Джонсон предупредил, что ближайшие недели будут «самым тяжелыми». Он отметил, что в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса больницы под наибольшим давлением с самого начала эпидемии ковида.

Британские власти возлагают надежды на масштабную кампанию вакцинации. С 8 декабря более миллиона человек получили вакцину Pfizer/BioNTech. К середине февраля власти ожидают, что прививки получат все британцы старше 70 лет и медперсонал, то есть порядка 13 миллионов человек.

Накануне Британия стала первой в мире страной, начавшей применять вакцину Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Британские власти уже заказали 100 миллионов доз отечественной вакцины, что должно хватить для вакцинации 50 миллионов человек. Эта вакцина стоит дешевле и более проста в хранении, чем препарат Pfizer/BioNTech, который нужно хранить при температуре не выше -70 градусов Цельсия.

Великобритания — одна из наиболее пострадавших от эпидемии ковида стран Европы. От последствий коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве умерли более 75 тысяч человек. В последние дни в стране фиксируют резкий рост числа заражений: более 50 тысяч случаев в день. В понедельник было объявлено о почти 59 тысячах новых случаев коронавируса за сутки.

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