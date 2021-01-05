Дело о терактах в Брюсселе передали в суд присяжных

Дело о двойном теракте в аэропорту и метро Брюсселя в марте 2016 года, жертвами которого стали 32 человека, передано в суд присяжных. Такое решение приняла Совещательная палата суда Брюсселя во вторник, 5 января.

Реклама Читать далее

Под суд присяжных отправили десять обвиняемых, в том числе французского джихадиста Салаха Абдеслама, который проходит еще и по делу о терактах на террасах парижских кафе и «Батаклане». Абдеслам, по данным правоохранителей, является единственным выжившим непосредственным участником террористических «коммандос», устроивших теракты в Париже и Сен-Дени в ноябре 2015 года.

Салах Абдеслам был задержан в марте 2016 года в ходе спецоперации брюссельском пригороде Моленбеке. Примерно через месяц его экстрадировали во Францию, где он находится в заключении.

По делу о терактах в Брюсселе следстве предъявило обвинения 13 подозреваемым, но в отношении трех их них прекратили преследование из-за недостаточности доказательств их причастности к терактам, сообщили в федеральной прокуратуре.

Прокуратура просила отправить под суд присяжных восемь человек. Еще двух обвиняемых, которым вменяют статью «участие в деятельности террористической группировки» — под уголовный суд. Однако Совещательная палата не последовала рекомендации федеральной прокуратуры.

Среди обвиняемых по этому делу джихадист Усама Атар, которого обвиняют в организации брюссельских терактов. Возможно, он был убит на территории Сирии. Атар проходит и по делу о парижских терактах 13 ноября 2015 года.

Вплоть до пожизненного заключения грозит Мухаммеду Абрини, «человеку в шляпе», которого камеры видеонаблюдения запечатлели в аэропорту Брюсселя рядом с двумя смертниками. Абрини обвиняют также в причастности к терактам в Париже.

Ожидается, что суд в Брюсселе не начнется ранее второго семестра 2022 года. Решение Совещательной палаты о передаче дела в суд присяжных еще может быть обжаловано. Окончательное решение о том, кто из подозреваемых престанет перед судом присяжных, примет Палата по вынесению обвинений.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться