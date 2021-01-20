В Германии ужесточат требования к маскам в общественном транспорте и магазинах

Власти Германии объявили о дополнительных мерах по сдерживанию эпидемии коронавируса. Жители страны в частности должны будут надевать только медицинские маски или респираторы FFP2 в общественном транспорте и в магазинах. Об этом стало известо после переговоров канцлера Ангелы Меркель с главами 16 федеральных земель, пишет 19 января Der Spiegel.

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В общественном транспорте и магазинах в Германии нужно будет надевать так называемые хирургические маски или респираторы классов FFP2 и KN95. Ранее допускались тряпичные маски с меньшей степенью защиты.

Респираторы FFP2 станут обязательными для персонала домов престарелых при контактах с постояльцами. Как отмечает Die Zeit, половина из них уже вакцинирована, а власти взяли на себя обязательство предложить привиться всем проживающим в домах престарелых не позднее середины февраля.

В Баварии строгие требования к маскам ввели еще с понедельника. Там при покупках и поездках в общественном транспорте необходимо носить модели, начиная с уровня защиты FFP2.

До 14 февраля в Германии останутся закрытыми школы и детские сады. Власти призывают работодателей перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников. Всех жителей страны просят сократить до минимума контакты.

По словам Ангелы Меркель, жесткие ограничения, введенные в Германии с 16 декабря, «начинают приносить плоды». Ужесточение мер она связала с распространением вирусной мутации, впервые обнаруженной в Великобритании. Канцлер отметила, что это «серьезная опасность», но еще есть время сдержать распространение нового штамма.

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