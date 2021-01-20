В Мадриде взрыв разрушил несколько этажей здания: минимум двое погибших

Взрыв разрушил несколько этажей здания в центре Мадрида. Как минимум двое человек погибли

По меньшей мере два человека погибли в результате мощного взрыва, разрушившего несколько этажей шестиэтажного здания в центре Мадрида в среду, 20 января, сообщил мэр столицы Испании Хосе Луис Мартинес-Алмейда. По предварительным данным городских властей, в здании произошел взрыв газа.

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Мэр сообщил, что помимо погибших, от взрыва пострадали неустановленное число людей. Он добавил, что они получили «легкие» ранения.

Сообщается, что шестиэтажное здание, разрушенное от взрыва, примыкает к дому престарелых.

«Вероятно, имел место взрыв газа», — заявил Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

más imágenes desde el edificio de al lado de la explosión en puerta de toledo, madrid pic.twitter.com/D1bJvI0iHx — césarr,,❃ (@valleejooo_) January 20, 2021

Как пишет издание ABC, взрыв разрушил этажи, где находились помещения прихода Вирхен-де-ла-Палома и резиденции священников. По данным ABC, взрыв произошел, когда двое человек проверяли котел. Один из погибших — электрик, приехавший на проверку, отец четырех детей. Вторая погибшая — 85-летняя женщина, сообщает издание.

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