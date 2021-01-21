На саммите ЕС обсудят дополнительные ограничения из-за новых штаммов коронавируса

Ограничение поездок, ускорение темпов вакцинации, внедрение общеевропейского сертификата – на саммите глав стран Евросоюза, который пройдет в четверг вечером, будут обсуждаться вопросы координации борьбы с пандемией. Саммит пройдет в формате видеоконференции.

Ограничение поездок, ускорение темпов вакцинации, внедрение общеевропейского сертификата — на саммите Евросоюза, который проходит в четверг вечером, обсуждаются вопросы координации борьбы с пандемией. Саммит проходит в формате видеоконференции.

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Это уже девятый «виртуальный» саммит глав государств и правительств стран Евросоюза, связанный с санитарным кризисом, вызванным COVID-19. Он начнется в 18 часов по Парижу и может продлиться до глубокой ночи.

Закрытие внутриевропейских границ для туристов

Ожидается, что европейские лидеры обсудят дополнительные ограничения на перемещения внутри единой Европы и попытаются согласовать общие меры по сохранению нормальной работы общего рынка — введение единых правил перевозки товаров и трансграничных перемещений для работников.

При этом в феврале у европейских школьников начнутся каникулы, во время которых множество семей собирается путешествовать по Европе. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро предлагает ввести временный запрет на «второстепенные поездки», не связанные с рабочими командировками. «Это не означает, что границы будут полностью закрыты», — заявил он в интервью местному телеканалу La Une (RTBF) в среду вечером.

Правительство Германии выступает за введение общих правил «обязательных тестов» для лиц, путешествующих через границу. Франция заявила, что выступает за «санитарный контроль» пассажиров на внутриевропейских границах.

Увеличение тестирования

Накануне саммита послы 27 стран ЕС договорились о взаимном признании государствами-членами результатов тестов ПЦР и антигенных экспресс-тестов, сделанных любой европейской лабораторией.

Для выявления новых мутаций коронавируса Европейская комиссия призывает страны-члены увеличить количество тестов ДНК (секвенирования полного генома коронавируса SARS-CoV-2 у больных), считая текущий уровень такого тестирования недостаточным.

Она также призвала ускорить вакцинацию, обеспечив защиту 70% взрослого населения к концу лета и 80% медицинских работников и лиц старше 80 лет — к марту.

Задержки в поставках вакцины

Масштабные задачи Еврокомиссия ставит перед 27 странами ЕС в то время, как в большинстве из них начались задержки с поставкой вакцины от Pfizer-BioNTech — одной из двух официально зарегистрированных в ЕС вакцин от коронавируса. Так например, в Дании власти были вынуждены пересмотреть планы вакцинации населения, снизив темпы на 10% в первом квартале этого года.

В прошлую пятницу сообщение компании Pfizer о задержках поставок вакцины вызвало возмущение Евросоюза. Власти Италии даже объявили о возможном судебном иске против Pfizer. «У нас есть контракт, и нам нужны эти дозы сейчас», — заявила в среду, 20 января, председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая еще на прошлой неделе получила заверения от Pfizer о том, что все запланированные на первый квартал дозы будут поставлены вовремя.

Помимо препарата Pfizer-BioNTech в страны ЕС начала поступать вакцина компании Moderna. В конце января должно быть предоставлено заключение Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) на использование вакцины, разработанной совместно учеными Оксфордского университета и компанией AstraZeneca — она уже используется в Великобритании.

Четыре страны — Австрия, Греция, Чехия и Дания — подписали совместное обращение к председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю с просьбой ускорить процесс утверждения новых вакцин в EMA.

Также в конце января ожидается запрос от компании Johnson&Johnson на разрешение агентством EMA разработанной ею вакцины: третья, заключительная фаза испытаний заканчивается через несколько дней. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, цели общеевропейской вакцинации «достижимы с учетом количества поступающих доз».

ЕС подписал в общей сложности шесть контрактов с фармацевтическими компаниями на поставку вакцин и ведет переговоры с двумя другими компаниями (Novavax и Valneva) о возможности получения более 2,5 миллиардов доз.

Единый европейский паспорт вакцинации

Среди вопросов, связанных с пандемией, на саммите обсуждают возможность единого европейского документа для провакцинированных от коронавируса. Этот документ может значительно облегчить многие административные процедуры, в частности во время путешествий. На прошлой неделе глава правительства Греции призвал Европейский союз принять «стандартизированный» сертификат вакцинации, чтобы дать толчок восстановлению индустрии туризма, разрушенной пандемией коронавируса. Такое предложение поддержала Еврокомиссия. Ее глава Урсула фон дер Ляйнен заявила, что единый европейский документ является «медицинским императивом» для Евросоюза.

Хотя идею единого паспорта вакцинации поддерживают многие «туристические» страны, ряд европейских государств – среди которых Франция – считают ее преждевременной. В Бельгии, где число привитых от коронавируса также пока невелико, опасаются, что данная мера может восприниматься как дискриминационная в отношении тех, кто еще не получил вакцину. Кроме этого, как подчеркивают в Германии, эффективность существующих вакцин в борьбе с распространением COVID-19 еще нуждается в окончательном подтверждении.

Тем не менее, участники саммита обсудят вопрос определения общих стандартов для будущих сертификатов вакцинации, чтобы быть готовыми их применять в пока еще далеком будущем.

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