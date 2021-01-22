Европарламент ответил требованием санкций на арест Навального в России

Европейский парламент в резолюции, принятой в связи с преследованием в России Алексея Навального, потребовал его немедленного освобождения, а руководство ЕС призвал ввести санкции в отношении причастных к аресту оппозиционера, а также «связанных с режимом олигархов» и людей из «ближнего круга» Путина.

Европейский парламент в резолюции, принятой в связи с преследованием в России Алексея Навального, потребовал его немедленного освобождения, а руководство ЕС призвал ввести санкции в отношении причастных к аресту оппозиционера, а также «связанных с режимом олигархов» и людей из «ближнего круга» Путина. Парламент потребовал «немедленно» остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» и указал на «растущее сближение позиций и тактических приемов», применяемых к оппозиции, между «режимом в России и диктатурой в Беларуси».

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В резолюции, принятой 21 января, Европарламент «решительно осудил» арест Алексея Навального на 30 суток после его возвращения на родину. Депутаты призвали освободить оппозиционера и его задержанных сторонников — «немедленно и безо всяких дополнительных условий». Специальную резолюцию приняли на пленарном заседании в Брюсселе голосами 581 евродепутатов (из 705-ти). 50 выступили против, 44 депутата воздержались.

В резолюции Навальный назван «ведущим российским политиком и антикоррупционным активистом», «одним из самых эффективных лидеров российской оппозиции», а также «одним из крупнейших оппонентов российских властей и президента Путина». По мнению Европарламента, с деятельностью политика связаны «надежды всех тех в России, кто считает, что свобода, демократия, политическое плюрализм и подотчетность власти возможны в их стране».

Европарламент призывает руководство и страны ЕС жестко отреагировать на арест Навального и его сторонников, а также на «политически мотивированные репрессии» в их отношении.

О новых санкциях

Европарламент призывает Европейский совет глав государств и правительств «занять активную позицию» и «значительно усилить ограничительные меры в отношении России».

Депутаты предлагают задействовать утвержденный недавно — в декабре 2020 года — Глобальный механизм санкций за нарушения прав человека. «Точечные» санкции предложено ввести против физических и юридических лиц, «вовлеченных в принятие решения об аресте» Навального, а также ответственных за «атаки» на оппозиционера.

Санкции Европарламент требует ввести и против «связанных с режимом российских олигархов», «членов ближнего круга президента Путина», также «медиапропагандистов». А также «членов их семей».

Указанные лица, которых евродепутаты призывают включить в санкционный список, «владеют активами в Евросоюзе и пользуются свободой передвижения между его странами-членами». «Европейский Союз больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств неясного происхождения», — указано в резолюции.

* В декабре 2020 года ЕС одобрил Глобальный механизм санкций за серьезные нарушения прав человека (его сравнивают с американским Актом Магнитского). Введение любых санкций в ЕС принимается исключительно единогласно. В прошлом году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала изменить порядок введения санкций — простым большинством. Но это предложение пока было отклонено.

Европарламент призывает ЕС и руководство входящих в него 27 стран «критически пересмотреть сотрудничество с Россией на разнообразных международных платформах и в отношении проектов, таких как "Северный поток-2", завершение которого ЕС должен остановить немедленно», — подчеркивается в резолюции.

Deutsche Welle отмечает, что такая формулировка в отношении «Северного потока – 2» является более жесткой, чем в принятой Европарламентом в сентябре 2020 года резолюции по поводу отравления Навального.

Об аресте Навального и попытке его отравления

Евродепутаты напоминают о попытке отравления Алексея Навального запрещенным веществом группы «Новичок» (что подтверждено спецлабораториями Германии, Франции, Швеции и ОЗХО), об отсутствии в России «тщательного и беспристрастного расследования» факта применения на ее территории боевого отравляющего вещества. Подчеркивается тот факт, что Москва «открыто отвергает любые призывы к этому расследованию».

В резолюции указано, что попытка убийства Навального и его арест при возвращении на родину «направлены на предотвращение дальнейшего разоблачения коррупции» в российском режиме и являются «частью системных усилий, направленных на то, чтобы заставить замолчать и устранить» оппозиционера.

О действиях российской власти

Преследование Навального и его сторонников в резолюции Европарламент названо «политически мотивированными репрессиями» с использованием в качестве инструмента системы правосудия. «Действуя таким образом (российский) режим проявляет свое презрение по отношению к народу, беспощадно стремится удержать власть и лишает народ какого бы то ни было шанса на демократию и свободу».

Россия = Беларусь?

В резолюции подчеркивается: «Наблюдается все большее сближение позиций и тактик между режимом в России и диктатурой в Беларуси».

«Оба режима боятся растущего в народе запроса на перемены», а «удобным политическим решением» для властей обеих стран представляется фальсификация результатов выборов («кража выборов» — так в тексте резолюции).

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