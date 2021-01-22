На саммите лидеры стран ЕС решили не закрывать границы.

Завершившийся поздним вечером в четверг саммит глав государств и правительств 27 стран Евросоюза не привел к каким-либо конкретным результатам: обсудив необходимость координации действий в борьбе с эпидемией коронавируса, каждая страна решила не отклоняться от уже выбранного ею курса. Но и внутриевропейские границы закрывать не стали, ограничившись рекомендацией «отказаться от ненужных перемещений внутри ЕС».

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Как указал во время прошедшего по видеосвязи саммита Эмманюэль Макрон, Франция с воскресенья будет требовать у всех — без исключения — въезжающих отрицательный результат ПЦР, сделанный максимум за 72 часа до въезда. Ранее такая мера была введена лишь для приезжающих из стран, не входящих в Евросоюз, теперь под нее попали и европейцы. При этом в Елисейском дворце уточнили, что водители грузового транспорта и работники приграничных зон от данной обязанности освобождаются.

Для всех остальных тесты станут обязательными, начиная с полуночи воскресенья.

Во время видеоконференции, которая продлилась более четырех часов, лидеры стран ЕС рассмотрели различные аспекты борьбы с пандемией, поставки вакцин, вопросы о внутренних и внешних границах ЕС и предложение Греции ввести единый паспорт вакцинации.

«Встреча была такой долгой потому, что нужно было обсудить все аспекты борьбы с пандемией. На самом деле никто не знает, что произойдет в ближайшем будущем и все боятся развития ситуации по «британскому» варианту, где распространение нового штамма вызвало резкий скачок заболеваемости», – объяснил корреспонденту France-Presse европейский дипломат.

В результате обсуждений не было принято никакого конкретного решения. Но лидеры 27 стран сошлись во мнении, что нужно попытаться лучше координировать действия перед лицом пандемии.

По предложению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, участники саммита выпустили рекомендацию для всех европейских граждан: добровольно «отказаться от всех необязательных поездок», не связанных с трудовой деятельностью. По словам европейского дипломата, Еврокомиссия только констатирует уже существующее положение вещей, а именно – ограничения, действующие в различных странах Евросоюза. «Когда кто-то вводит комендантский час или карантин, совершенно нормально, что ставится вопрос о перемещении людей из одной страны ЕС в другую», – комментирует он.

Участники саммита также поручили Центру профилактики и контроля заболеваний ЕС (ECDC) разработать новую карту распространения коронавируса, добавив в нее новый цвет – темно-красный. Карты ECDC предназначены для наглядного представления уровней заболеваемости в различных регионах Евросоюза, на них основаны рекомендации для путешественников. Отныне темно-красный цвет (помимо уже существующих красного, оранжевого и зеленого) будет означать страны, где вирус наиболее распространен. Выезжающие из этих стран лица будут обязаны сдать тест перед отъездом, а по прибытии в пункт назначения могут быть помещены в карантин.

Помимо этого, участники саммита заявили, что готовы увеличить число тестов ДНК для выявления новых штаммов коронавируса. И последовали рекомендации Еврокомиссии, пообещав провакцинировать 70% взрослого населения до лета 2021, и 80% медицинских работников и лиц старше 80 лет – уже к марту этого года.

Хорошей новостью на саммите стало заявление Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о том, что вакцина AstraZeneca будет одобрена 29 января на территории Евросоюза.

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