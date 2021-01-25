Навальный и протесты: глава дипломатии ЕС побывает в Москве в начале февраля

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель побывает в России в начале февраля для переговоров с руководством страны. Такое решение 25 января приняли министры иностранных дел стран Евросоюза, который требует от Москвы немедленного освобождения оппозиционера Алексея Навального, а также расследования попытки его отравления в РФ запрещенным боевым веществом «Новичок».

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О решении отправить главу европейской дипломатии в российскую столицу агентству AFP сообщили дипломатические источники в ЕС после совещания Европейского совета на уровне министров иностранных дел. Оно прошло в этот понедельник по видеосвязи.

«Жозеп Боррель побывает в Москве в начале февраля с четким посланием (властям РФ) от Евросоюза, а затем отчитается о ситуации в России на совещании министров иностранных дел ЕС 22 февраля», — цитирует AFP одного из европейских дипломатов. Жозеп Боррель должен вновь передать российскому руководству требование освободить арестованного на 30 суток Алексея Навального.

Другой источник AFP сообщил, что вопрос о новых санкциях в отношении России обсуждался на совещании 25 января, однако пока министры иностранных дел стран ЕС сочли «преждевременным» прибегать к этому варианту. «Санкции — один из возможных инструментов, но необходимо посмотреть, что будет дальше происходить в Москве», — цитирует AFP европейского дипломата.

Накануне российских массовых манифестаций, прошедших 23 января, глава Европейского совета Шарль Мишель позвонил бессменному российскому лидеру, напомнив о требовании Евросоюза о незамедлительном освобождении арестованного оппозиционера. Постоянный председатель ЕС также сообщил Путину, что стратегию отношений с Россией лидеры 27 стран единой Европы внесут в повестку дня своего саммита 25-26 марта.

В Европейском союзе осудили массовые задержания на субботних российских акциях в поддержку Навального и против Путина. По уточненным данным портала «ОВД-Инфо», 23 января по всей России задержали более 3700 протестующих. Возбуждено порядка 15 уголовных дел против участников акций.

Силовики против демонстрантов в Москве 23 января 2021. AP - Pavel Golovkin

Еще в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил «массовые задержания и непропорциональное применение силы» властями. В этот понедельник министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал освобождения «всех, кто участвовал в мирных демонстрациях».

Глава МИД Франции в воскресенье назвал «нестерпимым» подрыв принципов правового государства «коллективными и превентивными арестами» на субботних акциях в России. Жан-Ив Ле Дриан назвал «очень тревожным» наблюдаемое в России «сползание к авторитаризму».

Ле Дриан также напомнил, что ЕС ответил персональными санкциями на отказ Москвы проводить расследование попытки отравления Навального запрещенным веществом из группы «Новичок». Глава МИД Франции признал, что вопрос о новых санкциях против руководства РФ обсуждается в Евросоюзе.

22 января в специальной резолюции Европейский парламент потребовал от руководства ЕС и стран-членов введения новых санкций против физических и юридических лиц, причастных как к попытке отравления Навального, так и к его аресту по возвращении в Москву 17 января. Санкции Европарламент потребовал также ввести против «связанных с режимом российских олигархов», «членов ближнего круга президента Путина», также «медиапропагандистов». А также «членов их семей».

24 января за новые санкции в отношении российского режима выступил президент Польши Анджей Дуда (свое заявление он сделал в интервью Financial Times). За новые санкции постоянно выступают страны Балтии.

В декабре 2020 года ЕС одобрил Глобальный механизм санкций за серьезные нарушения прав человека (его сравнивают с американским Актом Магнитского). Этот режим санкций направлен против лиц и организаций, ответственных или участвующих в серьезных нарушениях прав человека, а также против людей и организаций, с ними связанных.

Любое решение о санкциях в Евросоюзе — согласно действующим правилам — принимается только единогласно. В 2020 году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагала изменить эту норму и перейти на утверждение санкций простым большинством голосов 27 стран-членов. Это предложение было отклонено.

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