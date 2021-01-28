В Польше почти полностью запретили аборты

В Польше вступил в силу запрет на прерывание беременности в случае неизлечимой патологии плода без угрозы жизни матери. Вызвавшее волну протестов постановление Конституционного суда, сократившее до минимума право на легальные аборты в стране, было опубликовано в «Официальном вестнике» правительства Польши.

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В четверг, 28 января, постановление было опубликовано в «Официальном вестнике» правительства Польши, в силу чего запрет вступил в силу. В обосновании своего решения КС Польши подчеркивает, что прерывание беременности означает лишение ребенка права на жизнь, тогда как Конституция страны гарантирует право на жизнь всем польским гражданам.

После вступления в силу решения КС в Польше искусственное прерывание беременности стало возможно лишь в случае, если ребенок был зачат в результате изнасилования или инцеста, а также при угрозе жизни и здоровью женщины.

После того, как стало известно о решении суда, тысячи противников ужесточения антиабортного законодательства вновь вышли на акции протеста. Они считают, что власти обрекают женщин на мучения и лишают их права принимать самостоятельные решения. Лидер всепольской национальной женской забастовки Марта Лемпарт назвала решение суда преступлением и призвала граждан выходить на улицы в знак протеста.

Конституционный суд постановил ужесточить антиабортное законодательство, запретив аборты в случае неизлечимого порока плода, еще 22 октября 2020 года. Именно по причине неизлечимых патологий плода в стране до сих пор проводилось порядка 98% абортов. Инициатива спровоцировала массовые акции протеста в стране. В пресс-службе мэрии Варшавы сообщили, что на протестную акцию вечером 30 октября вышли порядка ста тысяч человек при том, что в стране в связи с пандемией COVID-19 действует запрет на проведение многолюдных собраний. В ноябре 2020 польские власти отложили принятие законопроекта на фоне масштабных протестных акций.

Политика в отношении абортов в Польше является одной из самых строгих в Европе. В стране делается менее 2000 легальных абортов в год, подавляющее большинство из них выполняется из-за неизлечимой болезни плода. Но по оценкам феминистских групп, ежегодно более 200 000 операций проводятся нелегально или за границей. По словам организаторов манифестаций, в ближайшие дни протесты против решения Конституционного суда продолжатся.

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