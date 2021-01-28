СМИ: в ЕС инициировали проверку завода по производству вакцины AstraZeneca

В ЕС настаивают на том, чтобы недостающие дозы были произведены на других заводах-партнерах AstraZeneca.

Европейская комиссия инициировала в четверг, 28 января, проверку завода компании AstraZeneca в Бельгии. В компании ранее заявляли, что в связи с нехваткой производственных мощностей не удастся произвести то количество доз вакцины от COVID-19, о котором AstraZeneca договаривалась с Евросоюзом.

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The Telegraph 28 января сообщил о том, что на заводе компании AstraZeneca 27 января прошел проверочный рейд.

Как передает AFP, Федеральное агентство лекарственных средств и товаров медицинского назначения проведет аудит производственных возможностей завода Hénogen/Novasep, расположенного на юге Бельгии. Об этом сообщил пресс-секретарь организации. Он также отметил, что ряд других агентств и организаций будут задействован для проведения проверки. Также AFP отмечает, что в Еврокомиссии информацию о проверке на бельгийском заводе не стали комментировать.

Novasep является партнером AstraZeneca в производстве вакцин от коронавирусной инфекции. Евросоюз договорился с компанией о поставке около 400 млн доз вакцины. Затем в компании заявили о логистических проблемах и нехватке производственных мощностей, из-за чего лаборатория сможет произвести и поставить на 60% меньше того объема, о котором договаривались стороны.

В Брюсселе подчеркивают, что производство вакцины для ЕС планировалось на двух заводах на территории Евросоюза, в том числе на заводе в Бельгии, и на двух фабриках в Великобритании. В союзе ставят под сомнение тот факт, что снижение производственных мощностей одного завода могло так радикально сократить возможность поставки препарата, и настаивают на том, чтобы недостающие дозы были произведены на других заводах-партнерах AstraZeneca.

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