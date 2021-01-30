Коронавирус: чем закончится битва за вакцину AstraZeneca?

Поздно вечером в пятницу, 29 декабря, Еврокомиссия, вслед за Европейским агентством лекарственных средств (EMA), разрешила использование вакцины AstraZeneca на территории Евросоюза. Однако Евросоюз не только «дал зеленый свет» вакцине, но и серьезно притормозил ее экспорт.

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Объявляя о разрешении, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что AstraZeneca выполнит свои обязательства по поставке 400 миллионов доз своей вакцины, как это было предусмотрено контрактом.

We have just authorised the @AstraZeneca vaccine on the EU market following a positive assessment by @EMA_News



I expect the company to deliver the 400 million doses as agreed. We will keep on doing all we can to secure vaccines for Europeans, our neighbours & partners worldwide — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2021

Для массовой вакцинации вакцина AstraZeneca-Oxford обладает рядом преимуществ. Прежде всего, она значительно дешевле — примерно 2,5 евро за дозу. Для сравнения — стоимость одной дозы вакцины Moderna составляет 14,6 евро, а вакцины Pfizer-BioNTech — 12 евро. Кроме того, она не требует низких температур и может храниться в обычном холодильнике.

По данным журнала The Lancet, векторная вакцина AstraZeneca надежна, и крайне редко вызывает побочные эффекты. Несмотря на то, что «в настоящее время недостаточно данных для оценки эффективности вакцинации лиц старше 65 лет», результаты клинических испытаний вакцины в Великобритании, Бразилии и Южной Африки показали, что она является безопасной и эффективной в профилактике COVID-19 у людей в возрасте от 18 до 55 лет.

По темпам вакцинации Евросоюз сильно отстает от Израиля, США и Великобритании. На сегодняшний день в ЕС поставляется только вакцина немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. Как пишут СМИ, при нынешних темпах вакцинация в Европе может растянуться на два года. Появление вакцины AstraZeneca могло бы ускорить этот процесс. Однако темпы ее поставок в Европу пока что остаются под вопросом.

Битва за вакцину

В настоящее время между ЕС и Великобританией, только что с трудом пришедшим к соглашению по Брекзиту, разгорается настоящая «битва за вакцину». Дело в том, что 22 января 2021 года AstraZeneca неожиданно сообщила о том, что из-за нехватки производственных мощностей не сможет до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. В первом квартале 2021 года компания будет в состоянии поставить в ЕС не более 31 млн доз — на 60% меньше, чем планировалось. При этом поставки 100 млн доз в Великобританию идут по графику. AstraZeneca мотивирует это тем, что контракт с Великобританией был заключен на три месяца раньше.

Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио объяснил задержки техническими сложностями, которые возникли в процессе производства вакцины на заводах в Бельгии и Нидерландах, и объяснил, что компания прилагает максимальные усилия для преодоления этих трудностей.

Евросоюз, принимавший участие в финансировании разработки вакцины, пытается принудить англо-шведскую фармацевтическую компанию выполнить свои обязательства, а также разработать механизм контроля за поставками вакцин. В частности, Еврокомиссия в четверг, 28 января, инициировала проверку завода компании AstraZeneca в Бельгии.

С целью давления на компанию Еврокомиссия в свободном доступе опубликовала контракт, который связывает его с AstraZeneca. За исключением нескольких затемненных страниц, связанных с коммерческой тайной, этот контракт доступен для всех, а не только для депутатов Евросоюза, и активно анализируется в настоящий момент юристами и другими специалистами.

По мнению Еврокомиссии, опубликованный контракт доказывает, что AstraZeneca ошибочно использует положение о максимальных усилиях. Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот пункт применяется только до тех пор, пока вакцина не будет готова и лицензирована. В контракте также указано, что британские заводы должны будут производить продукцию для европейского заказа. Таким образом Евросоюз пытается угрожать компании судебными исками.

ЕС заявляет, что готов использовать «все законные средства» для обеспечения поставок вакцины AstraZeneca, в частности, угрожая блокировать экспорт 40 миллионов доз вакцины Pfizer, заказанных Великобританией. Как пишет The Independent, эти сведения содержатся письме председателя Европейского совета Шарля Мишеля, которое показывает, что Брюссель изучает «срочные меры по обеспечению эффективного производства вакцин и поставок их населению».

«Если не удастся найти удовлетворительное решение, я считаю, что мы должны изучить все варианты и использовать все правовые средства и меры принуждения, имеющиеся в нашем распоряжении в соответствии с договорами», — говорится в письме.

«Ирландский вопрос»

ЕС также старается найти механизм контроля за поставками вакцины в другие страны. В частности, Брюссель попытался установить контроль над поставками вакцины в Ирландию, подозревая, что при отсутствии таможенной границы Северная Ирландия может быть использована в качестве «черного хода» для поставки предназначенных для Европы вакцин в Великобританию. Для этого Евросоюз планировал задействовать 16 статью «Протокола по Ирландии и Северной Ирландии», включенного в договор о Брекзите. Эта статья позволяет сторонам в случае крайней необходимости в одностороннем порядке нарушать отдельные пункты договора.

Однако после активных протестов со стороны Великобритании и Ирландии, назвавшей это решение «невероятным актом враждебности со стороны ЕС», Еврокомиссия в субботу, 30 января, отозвала свое решение, подтвердив, что «протокол по Ирландии и Северной Ирландии не будет затронут».

EU Com statement tonight confirming NI Protocol Art 16, safeguard clause, will not be triggered.

Welcome news, but lessons should be learned; the Protocol is not something to be tampered with lightly, it’s an essential, hard won compromise, protecting peace & trade for many. pic.twitter.com/QLKpfhR9Yt — Simon Coveney (@simoncoveney) January 29, 2021

Солидарность, солидарность, солидарность

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил с осуждением «вакцинного национализма» богатых стран, монополизирующих вакцинацию. По его мнению, Европа зарезервировала в два раза больше доз, чем необходимо для вакцинации населения. С самого начала пандемии ВОЗ не устает призывать к солидарности.

По оценке Марианджелы Симао, директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарственным средствам, решение Брюсселя о регулировании экспорта вакцин не поможет преодолеть пандемию: «Тенденция вызывает большое беспокойство. Ни один продукт не производится в одном и том же месте. Когда вы делаете вакцину или лекарство, вы получаете продукты, которые поставляются со всего мира. На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины доступными для всего мира».

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