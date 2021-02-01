Дело Навального: Париж призвал Берлин отказаться от проекта газопровода Nord Stream 2

Власти США могут заблокировать счета компаний, которые предоставляют свои суда для прокладки труб "Северного потока-2".

В этот понедельник Франция призвала Германию отказаться от проекта газопровода «Северный поток – 2» с Россией в контексте ареста и запланированного на 2 февраля суда над оппозиционером Алексеем Навальным и жесткими разгонами акций протеста в его поддержку.

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«Мы всегда говорили, что в данном контексте у нас были очень большие сомнения по поводу этого проекта», – отметил в понедельник утром, 1 февраля, госсекретарь по европейским делам в МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter. На вопрос журналиста, выступает ли Франция за отказ от проекта газопровода, он ответил: «Да, действительно, и мы говорили об этом раньше».

США и некоторые европейские страны, в числе которых Польша, уже неоднократно критиковали строительство газопровода «Северный поток – 2», который по планам должен удвоить поставки топлива в Европу, по сравнению с уже действующим «Северным потоком – 1». Критики нового газопровода полагают, он увеличит зависимость Германии и Европейского Союза от российского газа и от Москвы.

Тема прекращения строительства уже обсуждалась в ЕС после отравления Алексея Навального, а также после его ареста по возвращении в Россию 17 января после пяти месяцев лечения и реабилитации в Германии. Недавно немедленного отказа от проекта потребовал Европейский парламент. После подавления протестов в разных городах России 23 и 31 января эта тема – вновь на столе переговоров европейских политиков.

Возможность новых санкций

Европейские политики также рассматривают возможность введения новых санкций, если президент России Владимир Путин продолжит подавление оппозиции. «Мы уже вводили санкции, и мы могли бы ввести еще (новые), но мы должны признать, что этого недостаточно», – сказал в интервью французский госсекретарь. Поэтому «я думаю, что вариант с "Северным потоком" можно рассмотреть», – добавил Клеман Бон, подчеркнув, что «такое решение остается за Германией, поскольку этот газопровод идет в Германию».

21 января канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подтвердила свою приверженность проекту «Северный поток – 2».

«Федеральное правительство не изменило своей базовой позиции» по вопросу о судьбе газопровода, – заявила 1 февраля в ответ на высказывания французского госсекретаря официальный представитель канцлера Германии Мартина Фитц (цитата по AFP).

В начале декабря 2020 работы по этому проекту, стоимость которого составляет более 9 миллиардов евро, возобновились в водах Германии. Сообщение о возобновлении работ появилось через год после того, как они были приостановлены год из-за санкций США.

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