Меркель — на переговорах с Макроном: «Северный поток-2» остается в силе

На совместной пресс-конференции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон высказали общую позицию по всем вопросам, касающимся России.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что «на данный момент» проект строительства газопровода Nord Stream 2 остается в силе. Заявление было сделано на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом Меркель, как и Макрон, «самым решительным образом» осудили то, что российские власти делают с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

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Пресс-конференция прошла после проведения заседания франко-германского совета безопасности и обороны. Оно прошло в формате видеоконференции.

Осудив «самым решительным образом» арест и приговор Алексею Навальному, и подтвердив, в то же самое время, что строительство газопровода «Северный поток-2» пока не отменяется, главы Франции и Германии также осудили принятое сегодня российскими властями «неправомерное» решение о высылке из Москвы трех европейских дипломатов.

Ангела Меркель назвала произошедшее «еще одной гранью того, что происходит сегодня в России, того, что имеет мало общего с правовым государством».

Президент Макрон заявил, что «абсолютно разделяет» позицию Меркель относительно происходящего в России и тоже «самым решительным образом осуждает» высылку дипломатов.

В то же время, глава французского государства еще раз повторил, что с Россией необходимо вести хоть и «требовательный», но диалог.

«По делу Навального: я осуждаю самым решительным образом от начала до конца то, что произошло, начиная с отравления (…) до осуждения», — подчеркнул президент Франции.

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