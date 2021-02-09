Курс Борреля: как отплатит Европа за «пощечину», полученную в Москве

Визит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля в Москву завершился скандалом, который, вероятно, еще не достиг апогея. Но важные выводы уже можно сделать. Публично «унизив» («дав пощечину» — еще одна характеристика, звучащая в европейских СМИ) главу дипломатии ЕС, который приезжал с надеждой найти «точки сближения» — российские власти усилили позиции тех сил в Евросоюзе, которые давно требуют прекратить «заигрывание» с авторитарным кремлевским режимом и вводить жесткие санкции. Будет ли это сделано?

Реклама Читать далее

Визит, как заявил потом Боррель, получился «очень тяжелым»: «временами дискуссия с моим российским коллегой достигала высокого уровня напряженности».

В Москве решили нарушить правила простой вежливости, не говоря уже о дипломатическом этикете, и объявили о высылке трех европейских дипломатов в тот момент, когда в пятницу, 5 февраля, заканчивалась пресс-конференция Лаврова и Борреля.

Во время пресс-конференции этот вопрос не поднимался. Сам глава дипломатии ЕС позднее заявил, в своем очень критическом коммюнике от 7 февраля, о том, что узнал о демарше позднее, «из соцсетей».

Если все еще исходить из предположения, что профессией главы МИД РФ является дипломатия, следует отметить: во время визита Борреля в Москву Сергей Лавров снова продемонстрировал полное пренебрежение ее принципами. Что касается Ж. Борреля, то и сам факт его поездки, и «недостаточная» его принципиальность в Москве были подвергнуты критике со стороны группы евродепутатов, потребовавших отставки Верховного представителя. Требование, впрочем, имеет скорее символическую ценность.

Пресс-конференция Лаврова и Борреля

5 февраля на пресс-конференции Боррель высказывался «в принципиальном ключе» и об отравлении и осуждении Навального, и о задержании многих тысяч мирных манифестантов в российских городах.

При этом вежливо, но твердо отклонил «сделку» Лаврова, заявившего: «Было бы правильно договориться о принципах, которые включали бы обязательство не вмешиваться (...) во внутренние дела суверенных государств». Боррель в ответ напомнил — «при «всем уважении к суверенитету РФ» — об обязанностях страны «по выполнению международных и внутренних обязательств», касающихся «принципов верховенства закона, а также соблюдения прав человека и основных свобод».

Кроме того, Боррель не согласился „заболтать“ тему отравления Навального. Это отчетливо видно по последнему на пресс-конференции ответу главы европейской дипломатии на очередное заявление главы МИД РФ, опять обвинившего Берлин в том, что там „не хотят“ давать материалы об отравлении (которое, судя по намекам Лаврова, произошло не иначе, как в Берлине).

«Но это же невежливо, мягко говоря. И такая аррогантность со стороны культурной Европы, ну мне, кажется, абсолютно неприемлема и категорически недопустима, — сказал Лавров. — Но, если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести… Мы — за честность, за транспарентность (…). Мы, я думаю все, понимаем, о чем мы говорим».

Боррель не скрывал, что понимает, о чем говорит Лавров. И ответил соответствующим образом: «Мы призываем к беспристрастному расследованию отравления Навального, как я уже сказал в начале нашей пресс-конференции (…) Мы, конечно, можем повторять это сколько угодно — и два, и три раза… Вопрос остается».

Тем не менее, верховный представитель ЕС сделал и несколько „пасов“ в сторону Москвы, перечислив многие вопросы, по которым Россия и ЕС могут сотрудничать: от культуры и медицины — до иранской ядерной сделки. Кроме того, Боррель специально попросил дать ему слово, чтобы объявить, что российская вакцина Sputnik V — это хорошая новость «для всего человечества» и «поздравить Россию с успехом этого предприятия».

В ответ на вопрос о вероятности введения новых санкций против Москвы, Боррель заявил: «К настоящему моменту ни одно государство Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте» (25–26 марта на саммите Евросоюза будет отдельно обсуждаться дальнейшая стратегия отношений с Россией — Прим. Ред.)… И мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению…».

«Я думаю важно отметить, что у нас есть готовность к сотрудничеству, несмотря на расхождения», — резюме, которое сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам в финале пресс-конференции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывает дорогу верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю после пресс-конференции. Москва. 05.02.2021 AP

И вот на этом фоне сразу после пресс-конференции Боррель узнает новость: Москва высылает дипломатов трех стран — Германии, Польши и Швеции — «за участие в незаконных (протестных) акциях» в Москве.

Теперь вопрос в том, какие выводы из очередного, далеко не первого российского «демарша», сделают европейские лидеры. Ну, или не сделают.

Вечером 5 февраля Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции, которая прошла уже после конференции Лаврова и Борреля, хоть и осудили («самым решительным образом») высылку дипломатов, но в то же время подтвердили: планы по завершению строительства газопровода «Северный поток-2» пока остаются в силе.

И именно это, а не какое-то там «решительное осуждение» репрессий, в Москве должны были принять как главный сигнал: да, пусть они там в Европе продолжают ворчать о «демократических ценностях», но ничто не может заставить их отказаться от выгодной сделки.

Так ли это? До сих пор было, в основном, так. Изменится ли что-то к концу марта, когда на саммите Евросоюза будут обсуждать отношения с Россией?

Жозеп Боррель к этому призвал — в своем коммюнике от 7 февраля, и затем во время выступления в Европарламенте, 9-го числа.

«Россия рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу»

Вообще, коммюнике Борреля было два, и за это потом «зацепился» российский МИД. Первое вышло вечером 6 февраля — оно было жестким, но еще не таким, как то, что появилось сутки спустя… 6-го Боррель напомнил, что решительно осудил в Москве высылку дипломатов, повторил позицию ЕС по поводу отравления и осуждения Навального в России, встретился с представителями гражданского общества… Посетил место убийства Бориса Немцова…

В концовке анонсировал: «Я проинформирую моих европейских коллег о результатах визита на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, где состоится предметное обсуждение отношений ЕС-Россия в преддверии стратегической дискуссии на эту тему на мартовском заседании Европейского Совета».

Жозеп Борелль возлагает цветы на месте убийства Бориса Немцова. At the end of the my visit to Russia, I payed tribute to those who sacrificed their life and freedom to defend fundamental and human rights. I visited Boris Nemtsov’s 2015 assassination site.



Here the summary of my visit: https://t.co/3vISxRJDgF pic.twitter.com/Ogwr2lqHmd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021

Коммюнике, появившееся сутки спустя, было гораздо более эмоциональным (перевод английской версии, позднее появилась и русская). «Я приехал в Москву, чтобы проверить, (…) заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, явно свидетельствует об обратном», — заявил главный дипломат ЕС. Подчеркнул: российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью «для выстраивания более конструктивного диалога с ЕС».

Боррель заявил, что узнав «через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным обвинениям», «призвал министра Лаврова пересмотреть это решение, но безуспешно».

«Я вернулся в Брюссель с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора России. (…) Похоже, что Россия постепенно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу», — сделал вывод Боррель, подчеркнув, что ответ Евросоюза может ввести новые санкции.

«Природа проблемы, с которой мы сталкиваемся, ясна. (…) Если мы хотим более безопасного мира завтра, мы должны действовать решительно сегодня, и быть готовыми пойти на определенные риски», — написал глава европейской дипломатии.

Под «рисками», судя по контексту, понимается ужесточение подхода к России, которая «не настроена» на сотрудничество, несмотря на все попытки Европы. Возьмет ли ЕС на себя эти «риски»?

9 февраля Боррель выступил перед Европарламентом, и в общих чертах повторил содержание своего коммюнике от 07.02. «Российское правительство — на пути к авторитаризму. И показало себя безжалостным в деле Навального. (…) Было бы правильно предусмотреть санкции. Я (…) внесу предложения, которые объединят инициативы по борьбе с дезинформацией и кибератаками», — заявил главный дипломат ЕС. Рекомендации должны быть представлены на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля.

«Российские власти выбрали авторитарный путь», — заявил главный дипломат ЕС по итогам визита в Москву. На фото — Росгвардия у Кремля 02.02.2021 AP - Pavel Golovkin

Санкции будут, но снова в ограниченном объеме?

Рекомендации верховного представителя по иностранным делам остаются только рекомендациями до тех пор, пока власти какого-либо государства ЕС не предложат ввести новые санкции, а затем это решение не будет утверждено единогласно, всеми 27 странами.

Но единства по вопросу жестких санкций и соответствующего «нового курса» в отношении Москвы внутри ЕС пока так и нет, судя по заявлениям многочисленных источников, которые приводят европейские издания.

AFP сообщает, что даже Германия, после высылки третьего по статусу сотрудника своего посольства, хоть и «желает наказать» Москву — но при этом так, чтобы «наказание» ни в коем случае не затронуло «Северный поток-2».

На этом фоне можно ожидать, что в марте, скорее всего, будут введены санкции против некоторых высокопоставленных российских руководителей, признанных ответственными за репрессии против Навального и мирных манифестантов. «Добиться большего будет затруднительно», — заявил AFP дипломатический источник в ЕС.

Многие страны Евросоюза не хотят «рвать отношения» с Москвой, — боясь эскалации, помня о том, в скольких региональных военных конфликтах участвует Россия (от Украины до ЦАР) и не забывая, конечно, об экономических интересах.

Не на эту ли нерешительность европейских властей в очередной раз грубо указало российское руководство во время визита Борреля в Москву?

Не отказав себе в удовольствии «унизить» даже Германию, чей канцлер после этого все равно ведь подтвердила: политика — это одно, а «Северный поток» — другое.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате»

К слову, в мининдел России быстро ответили на коммюнике главы дипломатии Евросоюза от 7 февраля.

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля (по поводу) итогов визита...», — цитирует ТАСС заявление МИД РФ. На Смоленской площади заявили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать оценку» визиту на пресс-конференции с Лавровым. «В дипведомстве отметили, что высказывания главы дипломатии ЕС, опубликованные после прилета в Брюссель, разнятся с его предыдущими заявлениями», — передает ТАСС.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — заявили в МИД РФ.

Ну, то есть: мало того, что министерство иностранных дел РФ умолчало о том, что во время пресс-конференции Боррель не знал о высылке дипломатов, так еще и намекнуло на то, что не только он — несамостоятельная фигура, но и вся внешняя политика ЕС «формируется» извне.

Не иначе, из Вашингтона.

В общем, если принципиальных изменений политики Брюсселя относительно Москвы так и не последует, в Брюсселе должны быть, на всякий случай, готовы к новым «унижениям».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться