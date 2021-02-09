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Курс Борреля: как отплатит Европа за «пощечину», полученную в Москве

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Жозеп Боррель подводит в Европарламенте первые итоги визита в Москву. Брюссель. 09.02.2021
Жозеп Боррель подводит в Европарламенте первые итоги визита в Москву. Брюссель. 09.02.2021 AP - Olivier Hoslet
Юрий Сафронов
11 мин

Визит верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля в Москву завершился скандалом, который, вероятно, еще не достиг апогея. Но важные выводы уже можно сделать. Публично «унизив» («дав пощечину» — еще одна характеристика, звучащая в европейских СМИ) главу дипломатии ЕС, который приезжал с надеждой найти «точки сближения» — российские власти усилили позиции тех сил в Евросоюзе, которые давно требуют прекратить «заигрывание» с авторитарным кремлевским режимом и вводить жесткие санкции. Будет ли это сделано?

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Визит, как заявил потом Боррель, получился «очень тяжелым»: «временами дискуссия с моим российским коллегой достигала высокого уровня напряженности».

В Москве решили нарушить правила простой вежливости, не говоря уже о дипломатическом этикете, и объявили о высылке трех европейских дипломатов в тот момент, когда в пятницу, 5 февраля, заканчивалась пресс-конференция Лаврова и Борреля.

Во время пресс-конференции этот вопрос не поднимался. Сам глава дипломатии ЕС позднее заявил, в своем очень критическом коммюнике от 7 февраля, о том, что узнал о демарше позднее, «из соцсетей».

Если все еще исходить из предположения, что профессией главы МИД РФ является дипломатия, следует отметить: во время визита Борреля в Москву Сергей Лавров снова продемонстрировал полное пренебрежение ее принципами. Что касается Ж. Борреля, то и сам факт его поездки, и «недостаточная» его принципиальность в Москве были подвергнуты критике со стороны группы евродепутатов, потребовавших отставки Верховного представителя. Требование, впрочем, имеет скорее символическую ценность.

Пресс-конференция Лаврова и Борреля

5 февраля на пресс-конференции Боррель высказывался «в принципиальном ключе» и об отравлении и осуждении Навального, и о задержании многих тысяч мирных манифестантов в российских городах.

При этом вежливо, но твердо отклонил «сделку» Лаврова, заявившего: «Было бы правильно договориться о принципах, которые включали бы обязательство не вмешиваться (...) во внутренние дела суверенных государств». Боррель в ответ напомнил — «при «всем уважении к суверенитету РФ» — об обязанностях страны «по выполнению международных и внутренних обязательств», касающихся «принципов верховенства закона, а также соблюдения прав человека и основных свобод».

Кроме того, Боррель не согласился „заболтать“ тему отравления Навального. Это отчетливо видно по последнему на пресс-конференции ответу главы европейской дипломатии на очередное заявление главы МИД РФ, опять обвинившего Берлин в том, что там „не хотят“ давать материалы об отравлении (которое, судя по намекам Лаврова, произошло не иначе, как в Берлине).

«Но это же невежливо, мягко говоря. И такая аррогантность со стороны культурной Европы, ну мне, кажется, абсолютно неприемлема и категорически недопустима, — сказал Лавров. — Но, если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести… Мы — за честность, за транспарентность (…). Мы, я думаю все, понимаем, о чем мы говорим».

Боррель не скрывал, что понимает, о чем говорит Лавров. И ответил соответствующим образом: «Мы призываем к беспристрастному расследованию отравления Навального, как я уже сказал в начале нашей пресс-конференции (…) Мы, конечно, можем повторять это сколько угодно — и два, и три раза… Вопрос остается».

Тем не менее, верховный представитель ЕС сделал и несколько „пасов“ в сторону Москвы, перечислив многие вопросы, по которым Россия и ЕС могут сотрудничать: от культуры и медицины — до иранской ядерной сделки. Кроме того, Боррель специально попросил дать ему слово, чтобы объявить, что российская вакцина Sputnik V — это хорошая новость «для всего человечества» и «поздравить Россию с успехом этого предприятия». 

В ответ на вопрос о вероятности введения новых санкций против Москвы, Боррель заявил: «К настоящему моменту ни одно государство Евросоюза не внесло своих предложений, но обсуждение будет продолжаться на совете министров иностранных дел, а также на заседании в марте» (25–26 марта на саммите Евросоюза будет отдельно обсуждаться дальнейшая стратегия отношений с Россией — Прим. Ред.)… И мой визит в Москву является частью подготовки к этому обсуждению…».

«Я думаю важно отметить, что у нас есть готовность к сотрудничеству, несмотря на расхождения», — резюме, которое сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам в финале пресс-конференции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров указывает дорогу верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю после пресс-конференции. Москва. 05.02.2021
Глава МИД РФ Сергей Лавров указывает дорогу верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю после пресс-конференции. Москва. 05.02.2021 AP

И вот на этом фоне сразу после пресс-конференции Боррель узнает новость: Москва высылает дипломатов трех стран — Германии, Польши и Швеции — «за участие в незаконных (протестных) акциях» в Москве.

Теперь вопрос в том, какие выводы из очередного, далеко не первого российского «демарша», сделают европейские лидеры. Ну, или не сделают.

Вечером 5 февраля Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции, которая прошла уже после конференции Лаврова и Борреля, хоть и осудили («самым решительным образом») высылку дипломатов, но в то же время подтвердили: планы по завершению строительства газопровода «Северный поток-2» пока остаются в силе.

И именно это, а не какое-то там «решительное осуждение» репрессий, в Москве должны были принять как главный сигнал: да, пусть они там в Европе продолжают ворчать о «демократических ценностях», но ничто не может заставить их отказаться от выгодной сделки.

Так ли это? До сих пор было, в основном, так. Изменится ли что-то к концу марта, когда на саммите Евросоюза будут обсуждать отношения с Россией?

Жозеп Боррель к этому призвал — в своем коммюнике от 7 февраля, и затем во время выступления в Европарламенте, 9-го числа.

«Россия рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу»

Вообще, коммюнике Борреля было два, и за это потом «зацепился» российский МИД. Первое вышло вечером 6 февраля — оно было жестким, но еще не таким, как то, что появилось сутки спустя… 6-го Боррель напомнил, что решительно осудил в Москве высылку дипломатов, повторил позицию ЕС по поводу отравления и осуждения Навального в России, встретился с представителями гражданского общества… Посетил место убийства Бориса Немцова… 

В концовке анонсировал: «Я проинформирую моих европейских коллег о результатах визита на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля, где состоится предметное обсуждение отношений ЕС-Россия в преддверии стратегической дискуссии на эту тему на мартовском заседании Европейского Совета».

Жозеп Борелль возлагает цветы на месте убийства Бориса Немцова.

Коммюнике, появившееся сутки спустя, было гораздо более эмоциональным (перевод английской версии, позднее появилась и русская). «Я приехал в Москву, чтобы проверить, (…) заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и переломе негативной тенденции в наших отношениях. Реакция, которую я получил, явно свидетельствует об обратном», — заявил главный дипломат ЕС. Подчеркнул: российские власти не захотели воспользоваться этой возможностью «для выстраивания более конструктивного диалога с ЕС».

Боррель заявил, что узнав «через социальные сети о высылке трех дипломатов ЕС по необоснованным обвинениям», «призвал министра Лаврова пересмотреть это решение, но безуспешно».

«Я вернулся в Брюссель с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора России. (…) Похоже, что Россия постепенно отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу», — сделал вывод Боррель, подчеркнув, что ответ Евросоюза может ввести новые санкции. 

«Природа проблемы, с которой мы сталкиваемся, ясна. (…) Если мы хотим более безопасного мира завтра, мы должны действовать решительно сегодня, и быть готовыми пойти на определенные риски», — написал глава европейской дипломатии.

Под «рисками», судя по контексту, понимается ужесточение подхода к России, которая «не настроена» на сотрудничество, несмотря на все попытки Европы. Возьмет ли ЕС на себя эти «риски»?

9 февраля Боррель выступил перед Европарламентом, и в общих чертах повторил содержание своего коммюнике от 07.02. «Российское правительство — на пути к авторитаризму. И показало себя безжалостным в деле Навального. (…) Было бы правильно предусмотреть санкции. Я (…) внесу предложения, которые объединят инициативы по борьбе с дезинформацией и кибератаками», — заявил главный дипломат ЕС. Рекомендации должны быть представлены на заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 февраля.

«Российские власти выбрали авторитарный путь», — заявил главный дипломат ЕС по итогам визита в Москву. На фото — Росгвардия у Кремля 02.02.2021
«Российские власти выбрали авторитарный путь», — заявил главный дипломат ЕС по итогам визита в Москву. На фото — Росгвардия у Кремля 02.02.2021 AP - Pavel Golovkin

Санкции будут, но снова в ограниченном объеме?

Рекомендации верховного представителя по иностранным делам остаются только рекомендациями до тех пор, пока власти какого-либо государства ЕС не предложат ввести новые санкции, а затем это решение не будет утверждено единогласно, всеми 27 странами.

Но единства по вопросу жестких санкций и соответствующего «нового курса» в отношении Москвы внутри ЕС пока так и нет, судя по заявлениям многочисленных источников, которые приводят европейские издания.

AFP сообщает, что даже Германия, после высылки третьего по статусу сотрудника своего посольства, хоть и «желает наказать» Москву — но при этом так, чтобы «наказание» ни в коем случае не затронуло «Северный поток-2».

На этом фоне можно ожидать, что в марте, скорее всего, будут введены санкции против некоторых высокопоставленных российских руководителей, признанных ответственными за репрессии против Навального и мирных манифестантов. «Добиться большего будет затруднительно», — заявил AFP дипломатический источник в ЕС.

Многие страны Евросоюза не хотят «рвать отношения» с Москвой, — боясь эскалации, помня о том, в скольких региональных военных конфликтах участвует Россия (от Украины до ЦАР) и не забывая, конечно, об экономических интересах.

Не на эту ли нерешительность европейских властей в очередной раз грубо указало российское руководство во время визита Борреля в Москву?

Не отказав себе в удовольствии «унизить» даже Германию, чей канцлер после этого все равно ведь подтвердила: политика — это одно, а «Северный поток» — другое.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате»

К слову, в мининдел России быстро ответили на коммюнике главы дипломатии Евросоюза от 7 февраля. 

«С удивлением ознакомились с оценками Борреля (по поводу) итогов визита...», — цитирует ТАСС заявление МИД РФ. На Смоленской площади заявили, что Боррель «имел все возможности сразу же дать оценку» визиту на пресс-конференции с Лавровым. «В дипведомстве отметили, что высказывания главы дипломатии ЕС, опубликованные после прилета в Брюссель, разнятся с его предыдущими заявлениями», — передает ТАСС.

«Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — заявили в МИД РФ.

Ну, то есть: мало того, что министерство иностранных дел РФ умолчало о том, что во время пресс-конференции Боррель не знал о высылке дипломатов, так еще и намекнуло на то, что не только он — несамостоятельная фигура, но и вся внешняя политика ЕС «формируется» извне.

Не иначе, из Вашингтона.

В общем, если принципиальных изменений политики Брюсселя относительно Москвы так и не последует, в Брюсселе должны быть, на всякий случай, готовы к новым «унижениям». 

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