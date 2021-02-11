Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики в ЕС и зоне евро на 2021 год

По-прежнему сложная эпидемиологическая ситуация в Европе и вновь усиленные санитарные ограничения вынудили Европейскую комиссию снизить прогноз экономического роста на текущий год. В 19 странах зоны евро и 27 государствах ЕС теперь ожидают роста на уровне 3,7 – 3,8% ВВП. После «исторической» рецессии в 2020 году восстановления европейской экономики до докризисного уровня стоит ожидать не ранее конца 2022 года.

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Согласно недавно уточненным данным, пандемия коронавируса, карантины и жесточайшие санитарные ограничения привели в 2020 году к рекордному спаду в экономике ЕС в целом и в 19 странах, входящих в зону действия единой валюты евро. Экономика еврозоны просела на 6,8% ВВП (для сравнения — после мирового кризиса спад в 2009 году в зоне евро составил 3,7%). Вся единая Европа из 27 стран показала в прошлом году спад минус 6,4%. При этом рецессия в США ограничилась 3,5%, в России — чуть больше трех, а экономика Китая даже выросла на 2,3%.

Впрочем, в Евросоюзе спад по итогам прошлого года оказался меньше, чем прогнозировали (– 7,8%), а поквартальные показатели экономического роста из-за чередовавшихся локдаунов и послаблений напоминали «американские горки»: в еврозоне спад на 11,7% во втором квартале сменился ростом 12,4% в третьем, а затем снова небольшим спадом в четвертом квартале (– 0,7%).

Чего ждать в 2021-22 годах?

Свой новый сезонный прогноз экономического будущего на обозримый период Еврокомиссия представила в четверг, 11 февраля. В Брюсселе признали, что «краткосрочные перспективы европейской экономики» менее радужны, чем ожидалось (в предыдущем — ноябрьском — прогнозе ЕК). Ситуация «остается сложной этой зимой» из-за нового всплеска эпидемии, появления новых штаммов коронавируса, а также возвращения и продления многих санитарных ограничений, — отметил на пресс-конференции еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Поэтому в первом квартале 2021 года экономику ЕС ожидает новый спад.

Еврокомиссия снизила свой прогноз экономического роста на текущий год — с 4,2 до 3,8% для зоны евро. И с 4,1 до 3,7% — для всего Евросоюза.

Одновременно Брюссель повысил свой прогноз экономического роста на 2022 год, оптимистично полагая, что во второй половине текущего года в ЕС начнут снимать многие санитарные ограничения параллельно с нарастанием темпов вакцинации населений. Отныне в 2022 году экономике еврозоны, а также всех 27 стран ЕС прочат рост 3,8 – 3,9% (а не всего три процента, как в предыдущем прогнозе).

Европейская комиссия признает, что риски и неопределенность «остаются высокими». Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, а также хода и эффективности кампании вакцинации против коронавируса.

Прогноз по странам

В своем прогнозе экономического роста Еврокомиссия также отмечает значительные отличия ситуации в разных странах Европы. Так, Франции — после спада в 8,3% ВВП в прошлом году — прогнозируют 5,5-процентный рост в году текущем (и +4,4% — в будущем году).

Для Германии после пятипроцентного прошлогоднего спада предсказывают рост выше 3% в течение двух лет.

Экономика Испании после «провала ВВП (минус 11%) может в течение года восстановиться на 5,6%. Прогноз для Италии — рост на 3,4% до конца года после почти 9-процентного прошлогоднего падения.

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