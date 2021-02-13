Присяга Драги: экс-глава Европейского ЦБ официально стал премьером Италии

Новое правительство Италии, во главе с Марио Драги, приведено к присяге. Торжественная церемония, с участием президента республики Серджо Маттареллы, прошла в Риме в субботу, 13 февраля.

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Церемония прошла в Квиринальском дворце, официальной резиденции итальянского президента. Трансляция велась в прямом эфире, присягу по очереди принесли премьер-министр и министры нового кабинета.

Состав «правительства национального единства» новый премьер Марио Драги объявил накануне, в пятницу 12 февраля, после встречи с президентом Маттареллой.

Марио Драги, которому приписывают большие заслуги в деле «спасения евро» (он возглавлял Европейский Центральный банк, ЕЦБ, в 2011-2019 гг.), объявил о намерении сосредоточиться на восстановлении экономики Италии после пандемии.

Как отмечает радиостанция DW, формирование правительства стало возможным после того, как в четверг было снято последнее препятствие: одна из крупнейших партий, популистское «Движение пяти звезд», согласилось присоединиться к коалиции.

В новом правительстве член «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо сохранил пост министра иностранных дел, который он занимал и в прежнем кабинете.

Кроме того, прежние посты в правительстве, состоящем из 23 министров (9 из них — без портфелей) сохранили глава МВД Лучана Ламорджезе, министр культуры Дарио Франческини, министр обороны Лоренцо Гуэрини (оба — выходцы из Демократической партии), министр здравоохранения Роберто Сперанца (секретарь левой социал-демократической партии «Первая статья — Демократическое и прогрессивное движение»).

Стефано Патуанелли («Движение пяти звёзд») перешел из министерства экономического развития в министерство по вопросам сельского хозяйства.

Марио Драги — 73 года. Он экономист. До того, как возглавить ЕЦБ, в течение шести лет руководил Банком Италии.

Входил в состав совета исполнительных директоров Всемирного банка (1984–1990). С 1991 по 2001 год являлся генеральным директором итальянского Казначейства, одновременно, в 1993-м–2001-м, был председателем комитета по приватизации в правительстве страны. Работал и в частном бизнесе: был вице-председателем и исполнительным директором Goldman Sachs International, а также членом правления нескольких банков и корпораций.

Как напоминает DW, политический кризис в Италии начался 13 января, когда об отставке заявили два министра из центристской партии «Живая Италия» (Italia Viva), возглавляемой экс-премьером Маттео Ренци. Одной из заявленных причин демарша стало несогласие Ренци с политикой главы правительства Джузеппе Конте, в частности, по вопросу распределения средств, выдеденных ЕС на восстановление итальянской экономики от последствий пандемии.

19 и 20 января Конте вынесли вотум доверия в нижней палате парламента (Палате депутатов) и в Сенате. Но так как в Сенате премьер не добрал голосов до абсолютного большинства (он получил 156 при необходимом минимуме в 161), то 26 января ему пришлось уйти в отставку.

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