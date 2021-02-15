Выборы в Каталонии: что получат «сепаратисты», набравшие более половины голосов

Выборы времен пандемии. Так были экипированы члены избирательных комиссий. На фото: Барселона, университет. 14.02.2021

В Каталонии по итогам региональных выборов, завершившихся вечером 14 февраля, снова победили сторонники независимости. Только на этот раз, — по сравнению с выборами-2017, которые проходили вскоре после не признанного и жестко подавленного испанскими властями референдума о независимости, — «сепаратисты» только укрепили позиции, впервые получив более половины голосов.

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Социалисты пришли первыми, но не победят

Формально победителем голосования стала Партия социалистов Каталонии, PSC (тесный союзник правящей на национальном уровне Испанской социалистической рабочей партии), набравшая около 23% и получившая 33 места в парламенте.

Список PSC возглавил экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, заявивший после объявления итогов, что намерен претендовать на пост главы Женералитата (правительства) Каталонии.

Но шансов у него мало — по крайней мере, сторонники независимости еще до выборов дали обязательство не вступать в коалицию с PSC. Властвовать должны, как и прежде, они. Вопрос только в том, насколько широкой будет их коалиция и на каких условиях они договорятся между собой.

Партии «сепаратистов» завоевали на этих выборах в общей сложности 53% голосов.

Для сравнения: на выборах декабря-2017, к которым после исторического противостояния на октябрьском референдуме, было приковано гораздо больше внимания в мире, сторонники независимости взяли 70 мест (завоевав 47,5% голосов).

Сейчас 32 места завоевала право-центристская партия «Вместе за Каталонию» (JxC), руководимая находящимся в изгнании экс-главой правительства Карлесом Пучдемоном. Список партии на выборах официально возглавляла Лаура Боррас-и-Кастаньер, депутат национального парламента, доктор филологии.

33 места — у «Левых республиканцев Каталонии» (ERC), тоже выступающих за независимость. Глава партии — Ориол Жункерас, который не смог участвовать в выборах, так как приговорен Мадридом за «организацию мятежа» (хоть и находится, по решению Европейского суда, на свободе). На выборах список партии возглавлял юрист Пере Арагонес, и.о. главы Женералитата.

Еще 9 мест получает другая левая «отделенческая» партия — «Кандидатура народного единства» (CUP).

Итого 32+33+9=74 — таково число «сепаратистов» в 135-местном региональном парламенте. Теперь им нужно преодолеть разногласия, и, в частности, договориться о том, кто возглавит Женералитат.

Кто будет главой правительства

До этих выборов правящую коалицию в регионе определяли право-центристская партия «Вместе за Каталонию» (JxC) и «Левые республиканцы Каталонии» (ERC). Эти же две структуры сыграют решающую роль и в формировании нового правительства.

Слегка изменилось только соотношение сил.

Пока наилучшая позиция для того, чтобы возглавить Женералитат — у 38-летнего и.о. Пере Арагонеса из ERC, который уже заявил о выдвижении своей кандидатуры.

Партия, которую он вел на выборы, партия, занимающая «более умеренную» позицию в вопросе переговоров с испанскими властями, набрала 21,3% — больше, чем у главных союзников-соперников из JxC (20%).

У «Левых республиканцев Каталонии» есть еще одно преимущество — лучшие исходные данные для переговоров с властвующей сейчас в Испании Соцпартией, с которой она входит в правящую коалицию на национальном уровне.

«Вчера уверенную победу одержали сторонники независимости во главе с ERC. Сегодня государство еще раз демонстрирует свою ненависть и злопамятство по отношению к свободе. Уголовный кодекс никогда не будет решением для чего бы то ни было. У нас больше сил, чем когда-либо, и абсолютная убежденность: самоопределение и амнистия!», — написал Арагонес в твиттере днем 15 февраля.

«Время разрешить конфликт» (между Мадридом и Барселоной), также сказал Арагонес, призвав главу правительства Испании Педро Санчеса к переговорам «без репрессий».

«У нас больше сил, чем когда-либо, и абсолютная убежденность: самоопределение и амнистия!», — заявил Арагонес. © twitter

Напомним, девять человек из состава бывшего руководства Каталонии, включая главу ERC Жункераса, были приговорены в 2019-м к тюремным срокам от 9 до 13 лет (за организацию и проведение референдума о независимости в октябре-2017).

Арагонес, желающий сейчас создать как можно более широкую правящую каталонскую коалицию и занять пост главы правительства региона, обратился сразу ко всем, «кто защищает право на самоопределение и выступает за амнистию». Таким образом он хочет добавить к блоку сторонников независимости, состоящему из ERC, JxC и CUP, еще и лево-радикальную коалицию «Вместе сможем» (En Comu Podem).

«Более 55% мест — у сторонников независимости (…). У нас никогда не было столь прочной основы, чтобы строить то, что (Каталония) просит нас строить вместе», — заявила, в свою очередь Лаура Боррас из одноименной партии «Вместе за Каталонию» (JxC), которую цитирует Euronews.

Переговоры о формировании нового правящего большинства уже начались, но этот процесс может продлиться недели, отмечает Le Monde, подчеркивая, что в ходе этих выборов разногласия между двумя важнейшими «крыльями» «сепаратистской» коалиции — левой ERC и право-центристской JxC — усилились.

Другие особенности этих выборов

По сравнению с прошлыми выборами, на нынешних — вероятнее всего, из-за пандемии — отмечено резкое снижение явки — 53,5% (в 2017-м было 79%).

При этом утверждению о том, что низкой явкой прежде всего воспользовались сторонники независимости (так, в частности, полагает испанский собкор Le Monde), можно противопоставить как минимум один немаловажный аргумент: набравшая больше всего голосов соцпартия Каталонии удвоила свой результат по сравнению с 2017-м.

Еще один «прорыв» совершили ультраправые: партия «Голос» (Vox) набрала 7,7% голосов, заняв четвертое место, и впервые попала в каталонский парламент, где должна получить 11 кресел.

Зато провалились победители выборов-2017, либералы из партии «Граждане» (Ciudadanos) — у них будет всего 6 депутатов в парламенте вместо прежних 36. Председательница партии, Инес Аримадос списала поражение, в первую очередь, на счет низкой явки.

Всего в парламент прошли восемь партий. Полные результаты можно посмотреть на официальном сайте законодательного органа.

Новое каталонское правительство должно быть сформировано в течение двадцати рабочих дней после выборов, то есть, не позднее 12 марта.

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