COVID-19: Германия ввела контроль на границе с Чехией и австрийским Тиролем

Несмотря на критику ЕС, Германия с воскресенья, 14 февраля, ввела временные ограничения на въезд и контроль на границе с Чехией и австрийской землей Тироль для сдерживания распространения мутаций коронавируса, передает DW.

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Германия частично закрыла свою границу с Чехией и австрийским Тиролем. Исключение сделано для граждан ФРГ и резидентов страны, а также для медицинских работников и водителей фур, сообщает Bild. Границу можно будет пересечь при условии предъявления свежего негативного результата ПЦР-теста на ковид.

За соблюдением ограничений на пунктах пограничного контроля следят полицейские. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение в эти районы и обратно.

Не исключено, что подобного рода ограничения будут введены и на границе с французским департаментом Мозель в связи с активным распространением там «южноафриканского» и «бразильского» штаммов.

Решение Германии о частичном закрытии своих границ раскритиковали в Европейском союзе. Комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что«вирус не остановить закрытием границ». По ее словам, не следует возвращаться к «Европе закрытых границ, как в марте 2020 года», а единственный путь борьбы с эпидемией — вакцинация и меры санитарной безопасности.

Временный контроль на границе с Германий раскритиковали и в Австрии, передает DW. Австрийский министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг назвал эту меру «избыточным шагом, приносящим больше вреда, чем пользы». В австрийском МВД добавили, что закрытие границ «вызывает лишь хаос».

Французский госсекретарь по европейским делам Клеман Бон выступил против «закрытия границ». «Если Германия должна будет еще сильнее ограничить перемещения, я бы хотел, чтобы мы вместе определили как можно более широкие исключения», — заявил госсекретарь. Он отметил в первую очередь работников приграничных зон и перевозку товаров.

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