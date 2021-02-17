На Сицилии начали очистку улиц и домов после извержения вулкана Этна

В итальянском городе Катания (Сицилия) власти начали работы по восстановлению городской инфраструктуры после произошедшего накануне извержения вулкана Этна. Работы должны занять несколько дней, мэрия призвала местных жителей сохранять предельную острожность.

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Как сообщает агентство ANSA, со ссылкой на местную администрацию, со вчерашнего дня в Катании муниципальные службы непрерывно работают над очисткой улиц, покрытых лавовым пеплом.

«Мы рассчитываем, благодаря непрерывной работе служб, в течение нескольких дней завершить операции по уборке, чтобы восстановить безопасность городских улиц», — заявил мэр Сальве Поглиезе, призвав всех горожан пока «быть предельно осторожными».

Катания. 16.02.2021 AP - Davide Anastasi

Накануне градоначальник ввел запрет на движение двухколесного транспорта и ограничил максимальную скорость на дорогах Катании до 30 км в час.

В мэрии также сообщили, что в ближайшее время объявят горожанам день «для утилизации с мешков с золой, упавшей на балконы, жилые помещения и сады». Собранный материал планируется использовать в общественных парках и в строительном секторе, что также позволит сократить затраты на захоронение отходов, отметили в муниципалитете.

Извержение Этны началось 16 февраля в первой половине дня. Фонтаны раскаленной лавы поднимались на несколько сотен метров, столб дыма и пепла достигал 1,7 км, сообщало агентство ANSA.

Этна. 16.02.2021 AP - Davide Anastasi

Дождь из пепла и лавы также затронул международный аэропорт Катании, который вчера прекратил работу до утра 17 февраля.

В предыдущий раз извержение Этны, самого высокого действующего вулкана в Европе, происходило в сентябре 2013 года.

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