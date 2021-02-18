В Белграде избрали нового патриарха Сербской православной церкви

Новым патриархом Сербской православной церкви стал митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич). Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил представитель Архиерейского Собора Сербского патриархата у храма святого Саввы в Белграде. Предыдущий патриарх Ириней заболел COVID-19 и скончался 20 ноября.

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Согласно уставу Сербской православной церкви, собравшиеся в Белграде епископы, архиепископы и митрополиты выбрали из своих рядов трех наиболее достойных кандидатов. Претенденты должны были принять постриг не менее 20 лет назад и не менее пяти лет носить сан архиерея. Они должны были набрать не менее половины голосов всех присутствующих.

В результате голосования были избраны трое кандидатов: епископ Бачский Ириней (Булович), митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) и епископ Баня-Лукский Ефрем (Милутинович). Их имена в конвертах поместили в Евангелие. После особой молитвы один из конвертов «вслепую» извлек старейший монах архимандрит Матей (Ристанович) из монастыря Сисоевичи.

Политические выборы?

СПЦ имеет вес и пользуется уважением в сербском обществе, отмечает корреспондент RFI в Белграде Жан-Арно Дерен. В 2018 году архиерейских синод СПЦ открыто выступил против президента Александра Вучича, который намеревался заключить соглашение с Косово на основе обмена территориями. Церковь опасалась, что это решение нанесет ущерб сербским верующим, оказавшимся на «неправильной» стороне новых границ, а также что оно поставит под угрозу ее исключительное наследие: в Косово, как известно, находятся многие из самых старых и престижных сербских монастырей.

Поэтому выборы нового главы СПЦ были важны для политического руководства страны. В Сербии Вучич сталкивается с перспективой растущего давления США под председательством Байдена для заключения договора с Косово, который будет включать «взаимное признание», что всегда было «красной чертой» для Сербской православной церкви, отмечает издание Balkan Insight.

Поэтому избрание новым главной СПЦ митрополита Порфирия, известного своей менее жесткой позицией по косовской проблеме, играет на руку нынешнему белградскому руководству в переговорах с Приштиной, отмечает сербское издание Nova.

Избранный по жребию митрополит Загребско-Люблянский Порфирий (Перич) стал 46-м Сербским патриархом. Порфирию 59 лет, он был рукоположен в монахи Иринеем (Буловичем) в 1985 году, в следующем году окончил факультет православного богословия в Белграде, потом учился в аспирантуре в Афинах.

Вернувшись в Сербию, Порфирий стал настоятелем монастыря Ковиль, возле города Нови-Сад. При нем монастырь стал «духовным центром для многих молодых интеллектуалов, художников, популярных актеров и рок-музыкантов», говорится на сайте сербской патриархии. Помимо сербского патриарх Порфирий говорит на греческом, английском, немецком и русском языках.

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