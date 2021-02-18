Журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева приговорены к двум годам колонии

Дарья Чульцова и Екатерина Андреева перед судебным заседанием в Минске 9 февраля 2021 г.

Белорусские журналистки телеканала «Белсат» признаны виновными по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

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Накануне вынесения приговора прокурор Алина Касьянчик запросила каждой обвиняемой два года лишения свободы в колонии общего режима. 18 февраля суд Фрунзенского района Минска под председательством судьи Натальи Бугук вынес именно такое решение.

Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову задержали вечером 15 ноября 2020 года во время стрима из квартиры дома на «Площади перемен», где происходила акция в память погибшего после задержания силовиками активиста Романа Бондаренко.

Журналистки признаны политическими заключенными.

По мнению следствия, 15 ноября Чульцова и Андреева «из корыстных побуждений» и «по предварительному сговору» организовали действия, грубо нарушающие общественные порядок. Под этими действиями обвинение видит предоставление в прямом эфире информации, в том числе «из деструктивных аккаунтов в соцсетях», «положительную оценку» происходящему, «осуществление сбора активных участников, грубо нарушающих общественный порядок, с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов». Преступление совершалось «с помощью телефонов, видеокамер, штатива и жилетов с надписью «Пресса». В изменении меры пресечения во время судебного разбирательства им отказали.

Ни один из свидетелей не подтвердил выводы следствия; предприятие «Минсктранс» не имеет претензий к журналисткам после полного погашения ими выставленного счета за якобы причиненный ущерб (остановка движения транспорта); защита привела доказательства того, что в день стрима в Минске не было мобильного интернета, а значит протестующие не могли наблюдать за прямым эфиром, находясь на улицах; в высказываниях Екатерины Андреевой эксперты-лингвисты не обнаружили призывов к каким-либо групповым действиям, а только констатацию происходящего.

17 февраля в последнем слове Дарья Чульцова попросила суд «досконально разобраться и дать непредвзятую оценку материалам дела — все материалы указывают на мою невиновность». Екатерина Андреева в последнем слове подчеркнула, что «прошлым летом я превратилась в репортера из горячих точек». «У меня получалось уворачиваться от резиновых пуль и продолжать вести репортаж, продолжать выполнять свои профессиональные обязанности, - сказала журналистка. - Моим коллегам посчастливилось меньше. Их били в живот, им ломали носы, в них стреляли с нескольких метров. И до сих пор по факту насилия над журналистами, как и над протестующими мирными гражданами, не возбудили ни одно уголовное дела. 11 ноября 31-летний Роман Бондаренко был убит за то, что не позволял неизвестным гражданам срезать бело-красно-белые ленты на детской площадке». Андреева подчеркнула, что «меня бросили за решетку по придуманному, сфабрикованному обвинению», «представленные на суде доказательства в полной мере доказывают мою невиновность — я не организовывала действия, грубо нарушающие спокойствие, я не склоняла никого к нарушению закона, я не совершала преступления сама».

Екатерина Андреева потребовала «оправдания и освобождения для себя и моих коллег. Свободу Дарье Чульцовой, свободу Екатерине Борисевич, свободу Игорю Лосику, Алле Шарко, Юлии Слуцкой и остальным сотням политических заключенных».

Журналистки не признали свою вину.

На оглашение приговора в зал пропустили родственников, друзей обвиняемых, представителей европейских посольств. Зал не вместил всех, кто пришел поддержать Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову.

«Белорусская ассоциация журналистов решительно протестует против такого приговора. Это просто расправа», - заявил по окончании суда зампредседателя и пресс-секретарь БАЖ Борис Горецкий.

Ранее в защиту Андреевой и Чульцовой выступили мировое медиасообщество, Евросоюз, ОБСЕ, Amnesty International и другие международные организации.

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