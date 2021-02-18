На фоне пандемии количество прошений об убежище в ЕС упало на треть

Число прошений об убежище в странах Европейского Союза в 2020 году упало на 31% и достигло самого низкого уровня впервые с 2013 года. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает AFP со ссылкой на Европейское офис по вопросам предоставления убежища (EASO).

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В ЕASO такое снижение числа прошений об убежище связывают в первую очередь «с ограничениями передвижения» на фоне пандемии коронавируса.

По данным организации, в 27 странах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии в 2020 году было подано 461 300 прошений об убежище — против 671 200 в 2019 году. Происхождение просителей не меняется: на первом месте по-прежнему выходцы из Сирии (64 540 человек) — это на 9% меньше, чем в 2019 году. На втором месте — афганцы (48 578 просителей). Число выходцев изАфганистана снизилось в 2020 году на 16%. За ними следуют венесуэльцы (30 643; -32%), колумбийцы (29 438; -9%) и выходцы из Ирака (18 167; -40%).

Статус беженца получают около трети от всех просителей (32%), по данным ЕASO. Больше всего шансов получить политическое убежище — у выходцев из Сирии (84%), Эритреи (80%) и Йемена (75%). Гражданам Колумбии и Венесуэлы, напротив, практически не удается доказать, что они попадают под конвенцию об убежище: лишь 3% просителей из Венесуэлы и 2% из Колумбии получают в итоге статус беженца.

Во Франции, согласно данным французского бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA), опубликованным в январе, число просителей убежища в 2020 году снизилось на 41%. В прошлом году в стране было подано 81 669 прошений об убежище против 138 420 в 2019.

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