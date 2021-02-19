США ограничили право въезда 43 гражданам Беларуси за «подрыв демократии»

США ввели визовые ограничения в отношении 43 граждан Беларуси за «подрыв демократии». Список этих лиц не сообщается, но известно, что в него включены чиновники, силовики, судьи, прокуроры и сотрудники высших учебных заведений.

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18 февраля на сайте Госдепартамента США было опубликовано заявление госсекретаря Энтони Блинкена. В нем говорится, что в отношении 43 граждан Беларуси вводятся визовые ограничения, им запрещается въезд на территорию США, однако список этих лиц не указывается. При этом отмечается, что санкции коснутся высокопоставленных чиновников, судей и прокуроров, выносящих обвинительные приговоры мирным манифестантами и журналистам, сотрудников силовых ведомств, «которые задерживали и издевались над мирными демонстрантами», в также сотрудников вузов, позволивших себе угрожать студентам в связи с их участием в протестных акциях. В общей сложности Вашингтон уже ввел визовые ограничения в отношении 66 человек.

В заявлении американского госсекретаря подчеркивается, что США по-прежнему поддерживают народ Беларуси в его стремлении к свободным и честным выборам и обеспокоены жестокой реакцией белорусских властей на мирный протест, в том числе обысками, прошедшими недавно в правозащитной организации «Весна», а также в ряде независимых профсоюзов и Белорусской ассоциации журналистов.

19 февраля о дополнении санкционного списка в отношении белорусских чиновников сообщила и Великобритания. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны. В нем указаны имена 27 человек, в отношении которых вводятся ограничения. В их числе — министр информации Игорь Луцкий, генеральный прокурор Андрей Швед, губернатор Минской области Александр Турчин, вице-премьер Анатолий Сивак, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, заместитель командующего внутренними войсками МВД Игорь Бурмистров и другие лица.

В отношении белорусских властей также действуют санкции Евросоюза.

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