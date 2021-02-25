Евросоюз продлил санкции против Лукашенко и его окружения еще на год

Евросоюз продлил санкции против Лукашенко и его ближайшего окружения еще на год.

Европейский Союз объявил в четверг, 25 февраля, о своем решении продлить до 28 февраля 2022 года санкции в отношении Александра Лукашенко и высокопоставленных белорусских чиновников из его окружения, которых в Европе считают ответственными за репрессии после президентских выборов в августе 2020 года и фальсификации самого голосования. Об этом говорится в постановлении Европейского совета.

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Кроме того, в ЕС также на год продлили санкции против белорусских компаний и бизнесменов, поддерживающих режим Лукашенко. Всего речь идет о 88 физических лицах и семи предприятиях. Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их авуары в Европе заморожены.

Одновременно с этим решением ЕС Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выступила в четверг с заявлением о том, что в Беларуси продолжаются «системные репрессии». В частности она выразила обеспокоенность ужесточением тюремных сроков в отношении мирных демонстрантов.

«Беспокойство вызывает тот факт, что журналисты и правозащитники все больше и больше подвергаются преследованиям», — заявила она, представляя свой доклад о положении в области прав человека в Беларуси. Слова Верховного комиссара приводит AFP.

По ее словам, по данным на 9 февраля, к тюремным сроках по политическим мотивам в Беларуси были приговорены 264 человека.

18 февраля суд в Минске приговорил к двум годам колонии журналисток белорусского телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Андрееву к двум годам колонии общего режима за стрим акции памяти погибшего после задержания силовиками активиста Романа Бондаренко.

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