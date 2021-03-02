Беларусь: По делу «ноль промилле» журналистке tut.by дали полгода колонии, врачу — два года с отсрочкой

Суд посчитал Катерину Борисевич и Артема Сорокина виновными в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия». Журналистка и врач также приговорены к денежным штрафам — 100 и 50 базовых величин (около 920 и 460 евро).

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Оглашение приговора обещали сделать публичным, но в зал суда пустили только родных и журналистов государственных СМИ. Негосударственным медиа было отказано в аккредитации накануне. В холле суда и у здания собралось около ста человек.

После оглашения приговора врача больницы скорой помощи Артема Сорокина освободили в зале суда под подписку о невыезде, Катерина Борисевич осталась под стражей. Журналистка и врач не лишены судом права заниматься своей профессиональной деятельностью.

Напомним, суд над Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным начался 19 февраля. По решению судьи Светланы Бондаренко через полчаса после начала процесса он был переведен в закрытый режим. Решение было принято по ходатайству замначальника отдела прокуратуры Минска Людмилы Иваненко — «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко».

За день до начала суда над Борисевич и Сорокиным Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича» (ч. 3 ст. 147 УК). В пресс-релизе Генпрокуратуры подчеркивается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена».

Екатерина Борисевич и Артем Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года после выхода на портале tut.by статьи Борисевич, в которой на основании официального медзаключения говорилось, что в крови Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя. Результаты медэкспертизы Борисевич предоставил врач Сорокин.

Родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич и Сорокину претензий в связи с публикацией медицинских данных.

Роман Бондаренко умер после стычки с неизвестными на символической «Площади Перемен» в Минске. 11 ноября Бондаренко вышел во двор, где неизвестные срезали белые и красные ленты. Его избили, затем омоновцы доставили 31-летнего Бондаренко в УВД Центрального района Минска, оттуда его в состоянии комы забрала скорая помощь. Через несколько часов Бондаренко умер. Смерть активиста вызвала широкий общественный резонанс, в Минске и других городах прошло несколько массовых акций в память погибшего. На одной из таких акций были задержаны журналистки телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова) и Дарья Чульцова — они вели стрим из квартиры одного из домов на «Площади Перемен». В феврале журналистки были приговорены к двум годам колонии каждая за якобы организацию массовых беспорядков.

Екатерина Борисевич и Артем Сорокин признаны правозащитниками политическими заключенными.

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