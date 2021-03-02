Глава совета ЕС завершает тур по странам «Восточного партнерства» визитом в Украину

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Шарль Мишель, 24 февраля 2021
Шарль Мишель, 24 февраля 2021 REUTERS - POOL
RFI
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Глава Европейского Совета Шарль Мишель завершает поездку по странам «Восточного партнерства»: 28 февраля он побывал в Молдове, затем провел переговоры в Грузии, а 2 марта он прибыл в Украину. Ожидается, что он проведет там два дня. Дипломатическое турне Мишеля проходит на фоне напряженности в отношениях ЕС и России, возникшей в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

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В ходе визита в Молдову глава Евросовета встретился с президентом Майей Санду. Шарль Мишель выразил полную поддержку новому президенту, отметив, что борьба с коррупцией и развитие верховенства права являются единственным путем к прогрессу. Он также заявил, что ЕС является «самым надежным партнером Молдовы», а поддержка Евросоюза «идет рука об руку с реформами» в Молдове. Председатель Евросовета также заверил Санду в полной поддержке в борьбе с пандемией COVID-19: накануне визита Мишеля, 27 февраля в Кишинев из Румынии были доставлены первые 21 600 доз вакцин от коронавируса.

Продолжилась поездка Шарля Мишеля в Грузии, где он провел встречу с президентом Саломе Зурабишвили. В твиттере Мишель написал, что его поездка в Тбилиси призвана выразить приверженность ЕС принципам территориальной целостности Грузии. В ходе переговоров обсуждался политический кризис в стране. Глава Европейского Совета встретился с представителями грузинских партий и призвал их приложить усилия для снижения напряженности и возобновить политический диалог.

Украина: визит в Киев и поездка в регион конфликта

В ходе визита в Украину 2 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил Донбасс, побывав в зоне конфликта, где, по данным Киева, с начала года погибло почти полтора десятка человек, а десятки украинских военных получили ранения.

Вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Евросовета побывал в городе Счастье Луганской области, в непосредственной близости от линии соприкосновения между сторонами конфликта. В 2020 году там был открыт большой пропускной пункт на линии разделения.

«Позорной реальностью» назвал Шарль Мишель продолжение вооруженного противостояния «на Европейском континенте в 2021 году». «Люди продолжают гибнуть в этом конфликте» на востоке Украины и «жить в крайне трудных условиях», — подчеркнул глава Европейского совета. Постоянный председатель ЕС вновь выразил «твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны единой Европы с использованием «всех имеющихся в ее распоряжении инструментов» — в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке страны (ОБСЕ – Украина – Россия). Шарль Мишель в очередной раз подчеркнул необходимость полной реализации Минских соглашений для достижения мира на Донбассе.

 

 

Председатель совета ЕС сообщил, что в ходе визита в город Счастье смог лично убедиться в том, как «украинцы вместе с международными партнерами работают над улучшением каждодневной жизни» людей и как работает «прямая помощь» ЕС.

Шарль Мишель также заявил, что введенные ЕС против России санкции за поддержку сепаратистов пока останутся в силе. «Россия — это сторона конфликта, а не посредник» в его урегулировании, — указал председатель Евросовета. Он также потребовал от России и подконтрольных ей сепаратистов обеспечить доступ наблюдателей миссии ЕС на «все территории» Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву.

Шарль Мишель также объявил о том, что Евросоюз запустит «новую программу поддержки экономического развития и государственных услуг» в регионе конфликта.

На совместном брифинге президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за политическую и дипломатическую поддержку Украины в условиях «российской агрессии», за «санкционное давление» на власти РФ, а также экономическую и гуманитарную помощь населению в зоне конфликта.

Американский портал Politico отмечал, что поездка Шарля Мишеля в страны «Восточного партнерства» также призвана подать сигнал Москве в преддверии намеченного на март саммита лидеров стран-членов ЕС. Ожидается, что одной из главных тем мероприятия станут отношения Евросоюза с Россией.

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