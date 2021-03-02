Глава совета ЕС завершает тур по странам «Восточного партнерства» визитом в Украину

Глава Европейского Совета Шарль Мишель завершает поездку по странам «Восточного партнерства»: 28 февраля он побывал в Молдове, затем провел переговоры в Грузии, а 2 марта он прибыл в Украину. Ожидается, что он проведет там два дня. Дипломатическое турне Мишеля проходит на фоне напряженности в отношениях ЕС и России, возникшей в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального.

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В ходе визита в Молдову глава Евросовета встретился с президентом Майей Санду. Шарль Мишель выразил полную поддержку новому президенту, отметив, что борьба с коррупцией и развитие верховенства права являются единственным путем к прогрессу. Он также заявил, что ЕС является «самым надежным партнером Молдовы», а поддержка Евросоюза «идет рука об руку с реформами» в Молдове. Председатель Евросовета также заверил Санду в полной поддержке в борьбе с пандемией COVID-19: накануне визита Мишеля, 27 февраля в Кишинев из Румынии были доставлены первые 21 600 доз вакцин от коронавируса.

I expressed full support to president @sandumaiamd and her ambitious agenda.



EU is Moldova’s most reliable partner.



Our support goes hand in hand with reforms.



Fighting corruption and strengthening rule of law are the only way forward.



Vă doresc mult succes! pic.twitter.com/R75d728z2o — Charles Michel (@eucopresident) February 28, 2021

Продолжилась поездка Шарля Мишеля в Грузии, где он провел встречу с президентом Саломе Зурабишвили. В твиттере Мишель написал, что его поездка в Тбилиси призвана выразить приверженность ЕС принципам территориальной целостности Грузии. В ходе переговоров обсуждался политический кризис в стране. Глава Европейского Совета встретился с представителями грузинских партий и призвал их приложить усилия для снижения напряженности и возобновить политический диалог.

Our meeting tonight was an important step in the right direction.



What counts for the EU is to protect the interest of Georgian citizens.



Some questions remain unsolved but the will is there to find a political solution with all parties. #Georgia pic.twitter.com/g1qZ74TZ8v — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2021

Украина: визит в Киев и поездка в регион конфликта

В ходе визита в Украину 2 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил Донбасс, побывав в зоне конфликта, где, по данным Киева, с начала года погибло почти полтора десятка человек, а десятки украинских военных получили ранения.

Вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Евросовета побывал в городе Счастье Луганской области, в непосредственной близости от линии соприкосновения между сторонами конфликта. В 2020 году там был открыт большой пропускной пункт на линии разделения.

«Позорной реальностью» назвал Шарль Мишель продолжение вооруженного противостояния «на Европейском континенте в 2021 году». «Люди продолжают гибнуть в этом конфликте» на востоке Украины и «жить в крайне трудных условиях», — подчеркнул глава Европейского совета. Постоянный председатель ЕС вновь выразил «твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны единой Европы с использованием «всех имеющихся в ее распоряжении инструментов» — в рамках «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке страны (ОБСЕ – Украина – Россия). Шарль Мишель в очередной раз подчеркнул необходимость полной реализации Минских соглашений для достижения мира на Донбассе.

Председатель совета ЕС сообщил, что в ходе визита в город Счастье смог лично убедиться в том, как «украинцы вместе с международными партнерами работают над улучшением каждодневной жизни» людей и как работает «прямая помощь» ЕС.

Шарль Мишель также заявил, что введенные ЕС против России санкции за поддержку сепаратистов пока останутся в силе. «Россия — это сторона конфликта, а не посредник» в его урегулировании, — указал председатель Евросовета. Он также потребовал от России и подконтрольных ей сепаратистов обеспечить доступ наблюдателей миссии ЕС на «все территории» Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву.

Шарль Мишель также объявил о том, что Евросоюз запустит «новую программу поддержки экономического развития и государственных услуг» в регионе конфликта.

На совместном брифинге президент Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за политическую и дипломатическую поддержку Украины в условиях «российской агрессии», за «санкционное давление» на власти РФ, а также экономическую и гуманитарную помощь населению в зоне конфликта.

Американский портал Politico отмечал, что поездка Шарля Мишеля в страны «Восточного партнерства» также призвана подать сигнал Москве в преддверии намеченного на март саммита лидеров стран-членов ЕС. Ожидается, что одной из главных тем мероприятия станут отношения Евросоюза с Россией.

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