«Скорее ад замерзнет». Почему «экстрадиция» Тихановской — пропагандистский ход для внутреннего пользования

Шансов попасть в списки Интерпола у Светланы Тихановской на данный момент нет, а все просьбы белорусской Генпрокуратуры к Литве и другим европейским странам о выдаче экс-кандидата в президенты обречены на неудачу из-за политического характера преследования.

Реклама Читать далее

Литва не собирается удовлетворять запрос Генеральной прокуратуры Беларуси об экстрадиции экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, которая с 11 августа вынужденно проживает в Вильнюсе. «Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режиму из-за своей борьбы за демократию, за свободу слова или религии. И мы можем сказать белорусскому режиму, что скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — говорится в заявлении министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, опубликованном на официальном сайте МИД Литовской Республики.

Габриелюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы © AP Photo/Mindaugas Kulbis

5 марта Генпрокуратура Беларуси сообщила, что направила в адрес литовских коллег просьбу о выдаче Светланы Тихановской «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

С чего все началось

О том, что Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск стало известно еще 7 октября 2020 года, но сообщили тогда об этом не белорусские органы, а российские СМИ. 16 октября РИА Новости со ссылкой на МВД России пояснило, что «Тихановская объявлена Беларусью в межгосударственный розыск по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред национальной безопасности (статья 361 часть 3)».

В МВД Беларуси информацию о розыске подтвердили, но не стали комментировать в подробностях.

Зато прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина: «У нас нет вопросов к Тихановской, мы ее в розыск не передавали, она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства». Отвечая на вопрос ТАСС, подпадает ли ситуация с Тихановской под случаи, когда одно государство считает политически мотивированным преследование человека другим государством, Песков сказал, что «нет, не подпадает».

Тогда уголовное преследование Тихановской увязывалось с делом против Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, инициатором создания которого она являлась. В отношении деятельности КС дело заведено по ст. 361 УК — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Несколько членов КС были арестованы, некоторые успели покинуть Беларусь.

Весенняя попытка

2 марта Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Как считают в СК, обвиняемые с участием Тихановской обсуждали «план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц». «Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления», — сообщил СК. Также было заявлено, что материалы дела о подготовке беспорядков в Гомеле направлены в Генпрокуратуру с тем, чтобы последняя инициировала процедуру выдачи запроса об экстрадиции Светланы Тихановской.

5 марта Генпрокуратура направила в адрес литовских коллег «просьбу о выдаче Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства».

В Литве и накануне заявляли о невозможности исполнить такого рода «просьбу». Так, 3 марта замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в комментарии Deutsche Welle заявил, что «Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям, в Минске прекрасно знают, какой ответ мы им дадим».

«Много шума из ничего»

«Тихановскую не объявят в розыск по линии Интерпола. Эта международная организация, напомню, объединяет усилия национальных правоохранительных органов стран-участниц в борьбе с общеуголовной преступностью, а статья 3 Устава Интерпола прямо говорит, что Интерпол не осуществляет никаких вмешательств в деятельность политического, военного, религиозного и расового характера. — отмечает в комментарии RFI белорусский юрист-международник, пожелавший остаться неназванным. — У организации был печальный опыт, когда после аншлюса Австрии нацистской Германией — а штаб-квартира Интерпола находилась в Вене — списки организации были использованы для поиска политических врагов Берлина, а сам Интерпол возглавляли генералы СС. Так что там есть механизм, предотвращающий международный розыск «политических». Поэтому, думаю, и Национальное бюро Интерпола, которое находится в нашем же МВД, никак не задействовано в розыске Тихановской».

Что касается других механизмов розыска и экстрадиции, то Европейская конвенция о выдаче (принята 13 декабря 1957 года в Париже) не подписана и не ратифицирована Беларусью, «так как это документ Совета Европы, а Беларусь — единственная страна Европы, которая в этот орган не входит, главная причина — применение смертной казни». «Остается только розыск в границах СНГ, но мне кажутся маловероятными сейчас путешествия Светланы Тихановской по России и Узбекистану», — отметил собеседник RFI.

«То, что мы наблюдаем в эти дни — все эти запросы и просьбы белорусского режима — я бы квалифицировал как способ «Ad hoc». В юриспруденции это означает «специально для этого», «по особому случаю», но на такие обращения «ad hoc» другая сторона может согласиться, может проигнорировать, может ответить отповедью, как мы это увидели в случае с Литвой. Эффект от таких розыскных мероприятий если и будет, то внутренний — покажут по белорусском телевизору, как разыскивают беглую преступницу, а западные кукловоды ее покрывают. Но хотел бы напомнить, что и белорусские власти бывают очень избирательны в вопросах экстрадиции. Бакиева и его подельников Кыргызстану Лукашенко так и не отдал. И чем мотивировал? Политическим характером преследования», — отметил специалист.

Генеральная прокуратура Кыргызстана с 2010 года ведет переписку с белорусскими коллегами по вопросу экстрадиции экс-президента Курманбека Бакиева. По словам представителя Генпрокуратуры Асылбека Акматова, ведомство семь раз писало в адрес Генпрокуратуры Беларуси, но на все отправленные запросы получен отказ. «Мы каждый раз получаем отказ в виду того, что позиция Беларуси такова, что не может выдать Бакиева, так как он преследуется по политическим мотивам», — заявил Акматов в 2018 году кыргызским СМИ.

В случае же с блогером Александром Лапшиным белорусские власти поступили совсем иначе. Объясняя решение о передаче Лапшина Азербайджану, где ему грозило до 8 лет лишения свободы, Александр Лукашенко сказал, что сделал это по запросу Интерпола. Однако экстрадированный в Баку за посещение Нагорного Карабаха блогер Лапшин «никогда не находился на учете Интерпола и в международном розыске», как выяснила полиция Армении по запросу в секретариат Интерпола.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться